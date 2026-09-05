Compte BaridiMob piraté ? Voici les 3 gestes d’urgence à faire immédiatement

Face à la recrudescence des escroqueries en ligne ciblant la carte Edahabia et l’application BaridiMob, Algérie Poste intensifie sa campagne nationale de sensibilisation.

L’entreprise publique appelle les usagers à la plus grande vigilance et fixe le protocole d’urgence à suivre pour sécuriser leurs fonds.

Les arnaques en ligne prennent des formes de plus en plus sophistiquées, allant du simple appel téléphonique malveillant au détournement automatique de fonds.

Face à l’évolution constante des techniques d’escroquerie sur les réseaux sociaux, Algérie Poste réaffirme la conduite à tenir pour couper court aux tentatives de piratage.

Plainte officielle et signalement : La démarche d’urgence

Intervenant sur les ondes de la Radio Nationale (Chaîne 3), Kenza Noureddine, directrice centrale au sein d’Algérie Poste, rappelle la démarche prioritaire à adopter par toute personne ciblée.

En effet, la première étape consiste à se rendre immédiatement au guichet automatique (GAB) d’Algérie Poste le plus proche pour accéder aux services téléphoniques.

À partir de là, l’usager doit procéder au changement du numéro de téléphone associé à son compte et, si nécessaire, désactiver temporairement l’application BaridiMob.

🟢 A LIRE AUSSI : Numéro de téléphone fixe : Algérie Télécom lance un nouveau service en ligne pour ses abonnés

La responsable insiste sur la nécessité de déposer immédiatement plainte auprès de la Police ou de la Gendarmerie nationale pour saisir la justice.

Cette démarche s’impose que l’usager ait subi un préjudice financier ou qu’il ait réussi à interrompre la tentative d’escroquerie à temps, chaque preuve conservée permettant d’alimenter les enquêtes pour appréhender les usurpateurs.

En parallèle de la démarche judiciaire, le client doit aussitôt contacter le centre de relation client d’Algérie Poste en composant le 1530.

Cette alerte permet de demander un blocage instantané du compte et d’engager les diligences techniques nécessaires pour protéger l’avoir de l’usager.

Les réflexes de sécurité pour neutraliser les cyberattaques

Outre la possibilité de désactiver l’accès mobile ou de changer le numéro associé au niveau des guichets automatiques (GAB), l’établissement rappelle une règle d’or immuable : les identifiants de la carte Edahabia, les codes secrets et les mots de passe à usage unique (OTP) ne doivent sous aucun prétexte être communiqués à des tiers, quelle que soit leur qualité ou le prétexte avancé.

🟢 A LIRE AUSSI : 4ᵉ jour au fond du puits : Les secouristes changent de stratégie pour sauver Ayoub