Comprendre la pancréatite (aiguë et chronique) : causes, symptômes et traitement

La pancréatite définit l’inflammation du pancréas, une glande vitale qui assure une double mission : la production d’hormones (dont l’insuline) et la sécrétion d’enzymes indispensables à la digestion. Le mécanisme de cette maladie ressemble en effet à une « auto-digestion ».

Normalement, les puissantes enzymes pancréatiques restent inactives jusqu’à leur libération dans l’intestin. Cependant, lors d’une pancréatite, ces enzymes s’activent prématurément à l’intérieur de la glande. Par conséquent, le pancréas commence à détruire ses propres tissus, provoquant une inflammation intense et des douleurs abdominales sévères.

Cette pathologie se divise en deux tableaux cliniques très différents : la pancréatite aiguë, une urgence médicale souvent brutale, et la pancréatite chronique, une maladie progressive qui détruit l’organe à long terme.

Comprendre leurs causes et leurs symptômes respectifs s’avère essentiel pour reconnaître l’urgence et adapter le traitement.

Qu’est-ce que la pancréatite ? Comprendre le mécanisme inflammatoire

La pancréatite définit l’inflammation du pancréas, cette glande profonde de l’abdomen, située derrière l’estomac.

Le pancréas possède une double fonction vitale : il régule la glycémie (fonction endocrine, via l’insuline) et produit des enzymes indispensables à la digestion (fonction exocrine).

Le mécanisme de la maladie est une « auto-digestion« . En effet, les puissantes enzymes que le pancréas fabrique (notamment le trypsinogène) s’activent anormalement à l’intérieur de la glande, au lieu de s’activer dans l’intestin grêle. En conséquence, ces enzymes commencent à attaquer et à détruire les propres tissus du pancréas, provoquant une inflammation intense, un œdème et une douleur sévère.

On distingue deux formes principales de cette maladie. Premièrement, la pancréatite aiguë est une crise soudaine et brutale qui constitue une urgence médicale. Elle guérit souvent sans séquelles si la cause est traitée.

À l’inverse, la pancréatite chronique est une inflammation progressive et récurrente. Elle entraîne une destruction permanente et fibreuse de la glande, conduisant à long terme à des troubles digestifs (malabsorption) et au diabète.

Calculs biliaires, alcool… les facteurs déclencheurs

L’inflammation du pancréas n’est pas un événement spontané ; elle résulte d’une agression ou d’une obstruction qui déclenche l’activation prématurée des enzymes. Les causes diffèrent radicalement entre la pancréatite aiguë et la pancréatite chronique.

Deux facteurs dominent clairement le paysage étiologique. Premièrement, la lithiase biliaire (calculs biliaires) représente la cause principale de la pancréatite aiguë. Un calcul migre depuis la vésicule et bloque le canal d’évacuation commun à la bile et aux sucs pancréatiques (l’ampoule de Vater). En conséquence, la pression monte dans le pancréas, les enzymes refluent et entament le processus d’auto-digestion.

Deuxièmement, l’alcoolisme constitue la cause quasi exclusive de la pancréatite chronique en France. L’alcool exerce une toxicité directe et progressive sur les cellules pancréatiques, provoquant une fibrose qui détruit la glande.

En outre, un ensemble d’autres facteurs provoque également cette inflammation :

Hypertriglycéridémie : Un taux sanguin de triglycérides (graisses) extrêmement élevé.

Un taux sanguin de triglycérides (graisses) extrêmement élevé. Causes médicamenteuses : La prise de certains médicaments (diurétiques, antibiotiques spécifiques, certains immunosuppresseurs).

La prise de certains médicaments (diurétiques, antibiotiques spécifiques, certains immunosuppresseurs). Facteurs génétiques : Des mutations héréditaires qui prédisposent aux inflammations récurrentes.

Des mutations héréditaires qui prédisposent aux inflammations récurrentes. Obstructions et traumatismes : Un traumatisme abdominal, une complication chirurgicale (notamment après une CPRE) ou, plus rarement, une tumeur qui obstrue le canal.

Un traumatisme abdominal, une complication chirurgicale (notamment après une CPRE) ou, plus rarement, une tumeur qui obstrue le canal. Infections : Des infections virales (comme les oreillons) agissent parfois comme déclencheurs.

Profils et comportements à surveiller

La pancréatite ne frappe pas au hasard. Elle résulte le plus souvent de conditions spécifiques ou d’expositions prolongées qui agressent le pancréas. D’ailleurs, les facteurs de risque diffèrent selon qu’il s’agit d’une inflammation aiguë ou chronique.

L’alcoolisme chronique constitue le principal facteur de risque de la pancréatite chronique, exerçant une toxicité directe sur les cellules. À l’inverse, la lithiase biliaire (calculs), qui provoque une obstruction mécanique, domine les causes de la pancréatite aiguë.

De plus, le tabagisme est un facteur de risque majeur, souvent sous-estimé. Il accélère non seulement la progression vers la chronicité, mais augmente aussi le risque de cancer du pancréas chez les patients atteints de pancréatite chronique.

L’identification des populations à risque permet une meilleure prévention :

Les personnes souffrant de lithiase biliaire (calculs dans la vésicule).

(calculs dans la vésicule). Les individus consommant de l’ alcool de manière excessive et prolongée.

de manière excessive et prolongée. Les personnes en situation d’ obésité ou de surpoids.

ou de surpoids. Les patients qui présentent une hypertriglycéridémie sévère (taux de graisses très élevé dans le sang).

sévère (taux de graisses très élevé dans le sang). Les individus ayant des antécédents familiaux de pancréatite (mutations génétiques).

de pancréatite (mutations génétiques). Les patients utilisant certains médicaments (diurétiques, immunosuppresseurs) connus pour leur toxicité pancréatique.

Symptômes de la pancréatite aiguë et chronique

La pancréatite se manifeste de manière radicalement différente selon sa forme, aiguë ou chronique. La reconnaissance des symptômes spécifiques est cruciale pour orienter le diagnostic et la prise en charge. En effet, la forme aiguë exige une intervention d’urgence, tandis que la forme chronique nécessite un suivi au long cours.

Dans la pancréatite aiguë, le symptôme cardinal est une douleur abdominale transfixiante. Cette douleur, souvent décrite comme un « coup de poignard », débute brutalement au niveau de l’épigastre (haut de l’abdomen) et irradie dans le dos. Elle s’accompagne fréquemment de nausées, de vomissements et parfois de fièvre.

En revanche, la pancréatite chronique évolue de manière plus insidieuse. La douleur, bien que présente, devient récurrente. Le signe le plus révélateur est la stéatorrhée : des selles grasses, abondantes et malodorantes, dues à une mauvaise digestion des lipides par manque d’enzymes. À terme, la destruction des cellules productrices d’insuline entraîne un diabète.

Voici les principaux signes cliniques à surveiller :

Pancréatite aiguë : Douleur épigastrique intense et brutale irradiant vers le dos, vomissements, ventre sensible et gonflé, fièvre, tachycardie.

Douleur épigastrique intense et brutale irradiant vers le dos, vomissements, ventre sensible et gonflé, fièvre, tachycardie. Pancréatite chronique : Douleurs abdominales récurrentes, perte de poids inexpliquée, diarrhées graisseuses, apparition d’un diabète.

Finalement, toute douleur abdominale aiguë et persistante doit motiver une consultation médicale immédiate.

Diagnostic de la pancréatite : les examens clés

Devant un tableau clinique de douleurs abdominales aiguës, de nausées et de vomissements, l’équipe médicale doit confirmer rapidement la suspicion de pancréatite. Le diagnostic de la forme aiguë repose sur une combinaison d’éléments biologiques et d’imagerie. Généralement, le processus débute par des tests sanguins.

Le marqueur biologique le plus fiable est la lipase. Une élévation de son taux sanguin à trois fois la normale au moins confirme l’inflammation du pancréas. Le médecin demande également le dosage de l’amylase, de la CRP (marqueur de l’inflammation) et des tests hépatiques (pour rechercher une cause biliaire).

L’imagerie intervient ensuite pour identifier la cause et évaluer la gravité de l’atteinte. Voici par ailleurs les outils diagnostiques essentiels :

Échographie (USG) : Examen de première intention qui permet de détecter la présence de calculs biliaires dans la vésicul e.

Examen de première intention qui permet de détecter la présence de calculs biliaires dans la vésicul Tomodensitométrie (scanner) : Il fournit une évaluation précise de la glande, mettant en évidence l’œdème, l’étendue de la nécrose (mort tissulaire) et les collections liquidiennes.

Il fournit une évaluation précise de la glande, mettant en évidence l’œdème, l’étendue de la nécrose (mort tissulaire) et les collections liquidiennes. CPRM (cholangiopancréatographie par RM) : Cette technique offre une visualisation détaillée des canaux biliaires et pancréatiques pour détecter des obstructions non vues au scanner.

Cette technique offre une visualisation détaillée des canaux biliaires et pancréatiques pour détecter des obstructions non vues au scanner. CPRE (cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique) : Cet examen combine diagnostic et intervention, permettant de retirer des calculs qui bloquent les canaux.

Comment traiter une pancréatite ?

Le traitement de la pancréatite dépend entièrement de sa forme (aiguë ou chronique) et de sa cause. La prise en charge vise à soulager les symptômes, à mettre le pancréas au repos et à traiter le facteur déclencheur.

La pancréatite aiguë représente une urgence médicale. La première étape consiste à hospitaliser le patient pour des soins de support. Le protocole exige de maintenir le patient à jeun total pour éviter la stimulation du pancréas. De même, un contrôle strict de la douleur s’avère essentiel, nécessitant souvent l’usage d’analgésiques puissants.

Ensuite, le traitement s’attaque à la cause : Si un calcul biliaire obstrue le canal, une CPRE (cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique) permet de retirer le calcul et de lever l’obstruction. D’autre part, la gestion de la forme chronique met l’accent sur la qualité de vie et la prévention des complications.

Le traitement comporte principalement la gestion de la douleur et la correction des déficits enzymatiques. Les patients prennent des suppléments d’enzymes pancréatiques sous forme de gélules pour améliorer la digestion des graisses et réduire la stéatorrhée.

Enfin, si la destruction du pancréas entraîne un déficit en insuline, les médecins initient un traitement contre le diabète.