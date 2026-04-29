Composants auto « made in Algeria » : Ghrieb lance un projet d’envergure dans cette wilaya

Sur instruction du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, Sifi Ghrieb, a effectué ce mercredi une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Tissemsilt. Ce déplacement a été marqué par le lancement officiel de l’unité de production de composants et accessoires plastiques pour automobiles, « General Plastic Injection » (GPI).

Cette initiative s’inscrit directement dans la mise en œuvre des orientations présidentielles visant à réintégrer les biens et actifs confisqués par décisions de justice définitives dans le circuit économique national. L’objectif affiché par le gouvernement est de transformer ces actifs en leviers de croissance, créateurs de richesse et d’emplois, afin de dynamiser l’économie locale et nationale.

Tissemsilt : Le projet GPI, un nouveau moteur pour l’emploi et l’industrie

Le projet GPI représente une étape stratégique dans la stratégie des pouvoirs publics pour encourager la fabrication locale de pièces de rechange. Lors de son allocution, le Premier ministre a souligné que :

« Ce projet donnera une nouvelle dynamique à l’industrie automobile en Algérie grâce à l’utilisation de technologies de pointe. »

En favorisant l’émergence d’une base industrielle intégrée et durable, l’Algérie ambitionne de réduire sa dépendance aux importations et de renforcer son industrie mécanique.

Ainsi, l’usine GPI se positionne comme un acteur central pour :

L’augmentation du taux d’intégration : En produisant localement des composants essentiels, l’unité répond directement aux besoins des constructeurs installés en Algérie.

: En produisant localement des composants essentiels, l’unité répond directement aux besoins des constructeurs installés en Algérie. La réduction des importations : Ce substitut local vise à alléger la facture en devises du secteur automobile.

: Ce substitut local vise à alléger la facture en devises du secteur automobile. Le transfert technologique : Le projet ambitionne de pérenniser un savoir-faire industriel moderne et durable grâce à l’expertise nationale.

Technologie automobile : L’Algérie mise sur le transfert de savoir-faire

Outre l’inauguration de l’usine, cette visite a été l’occasion de signer plusieurs accords cruciaux portant sur :

Le développement de la filière des composants automobiles.

Le renforcement du partenariat industriel.

Le transfert de technologie et l’augmentation du taux d’intégration nationale.

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Pour ce déplacement stratégique, le Premier ministre était accompagné d’une importante délégation ministérielle comprenant :

Saïd Sayoud , ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.

, ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. Yahia Bachir , ministre de l’Industrie.

, ministre de l’Industrie. Plusieurs opérateurs économiques et acteurs clés du secteur industriel.

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Par ce geste, l’exécutif réaffirme sa volonté de faire de la wilaya de Tissemsilt un pôle industriel émergent, tout en concrétisant les engagements du chef de l’État en matière de relance économique.