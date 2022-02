Comportements racistes – Coupe arabe 2021 : la FIFA punit le Maroc

Il n’est désormais secret pour personne que les Fennecs ont fortement brillé lors de la précédente Coupe arabe au Qatar. Leur haute performance et leur excellent niveau de jeu se sont soldés par leur couronnement du titre de Champions Arabes.

Un couronnement qui était largement mérité, notamment avec le haut niveau présenté par le maestro Youcef Belaili, qui était tout au long de ce tournoi arabe, sous le feu des projecteurs.

Toutefois, les choses ne sont pas bien passées lors du match des quarts de finale, qui a réuni les Fennecs algériens aux Lions de l’Atlas marocains.

La FIFA punit le Maroc

En effet, les supporters marocains ont été auteurs de comportements racistes à l’encontre des Algériens, lors de ladite confrontation. Sur ce, la Commission de Discipline de la Fédération internationale de football (FIFA), a puni la Fédération royale marocaine de football par une amende estimée à 20 000 francs suisses, pour des chants racistes de ses supporters lors du match contre l’Algérie en Coupe arabe.

Ladite commission a également puni le Maroc de jouer les matchs barrages pour la qualification à la Coupe du Monde 2022 au Qatar contre la RDC avec un nombre limité de supporters et fermer les tribunes derrière le but.

Belaili décisif lors du match contre le Maroc

Par ailleurs, il est utile de rappeler que la confrontation des quarts de finale de l’Algérie contre le Maroc, qui s’est déroulée le 11 décembre au Qatar, s’est soldée par la victoire des Fennecs, et a été fortement marquée par un Belaili décisif et de son but spectaculaire dans les filets des Lions de l’Atlas.

Pour la finale, les Verts ont affronté leurs homologues tunisiens, où ils ont réussi à inscrire deux buts dans leur cage. Le premier but a été marqué par Amir Sayoud, avant que l’attaquant Yacine Brahimi ne finisse le travail en fin de match.