Lors d’un discours qu’il a prononcé aujourd’hui, à l’occasion de l’ouverture des travaux de la session ordinaire de l’assemblée nationale populaire de l’année 2021/2022, le président de l’APN, Ibrahim Boughali, est revenu sur les derniers événements qu’a connu l’Algérie ces dernières semaines, notamment les incendies qui ont ravagé des centaines d’hectares et qui ont fait plusieurs pertes humaines.

Alors que le pays vit encore sous la menace de la troisième vague du Covid-19, et que la campagne vaccinale observe un retard inquiétant, Boughali, pour rester dans le champs lexical de la pandémie, a évoqué une « immunité populaire », qui aurait été acquise par le peuple Algérien, contre « les complots ennemis qui visent la nation ».

En effet, Boughali a assuré aujourd’hui, 02 septembre 2021, que le peuple Algérien a déjà acquis « une immunité » contre « les complots ennemis », et que les incendies qui ont ravagé le pays ne sont qu’un des indicateurs qui prouve le degré de la haine qu’ont « certains » à l’égard de l’Algérie.

« Pour une Algérie Nouvelle … »

Toujours lors du même discours, Boughali, le président de l’APN, a affirmé son soutien total au gouvernement. « Nous sommes tout à fait prêts à coordonner avec le gouvernement afin pousser vers l’avant la roue du développement », a déclaré aujourd’hui Boughali.

Le président de l’APN, a également affirmé que « l‘Algérie est forte de son peuple éclairé et de son armée qui est à la hauteur du défi », avant d’inviter les Algériens à « redoubler d’efforts et à fortifier le front intérieur pour une Algérie nouvelle sous la houlette du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune ».

Concernant les élections locales, prévues pour ce mois de novembre, Boughali a rappelé que « une grande importance » doit être attachée au processus électoral, et ce, « en raison de son rôle dans le développement, et car il est le plus proche des préoccupations du citoyen« .