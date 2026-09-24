Giga-complexe de transformation du phosphate à Souk Ahras : Le coup d’envoi officiel est donné

Une étape majeure vient d’être franchie dans la concrétisation des grands projets structurants de l’industrie nationale. Le ministre d’État, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, a présidé ce jeudi la cérémonie de pose de la première pierre du complexe de transformation chimique du phosphate, situé à Oued Keberit, dans la wilaya de Souk Ahras.

Selon un communiqué du ministère des Hydrocarbures, cette infrastructure d’envergure abritera plusieurs unités industrielles destinées à la production d’une large gamme d’engrais phosphatés (notamment DAP, MAP et NPK) ainsi que d’engrais azotés, principalement l’urée.

Le site assurera également la fabrication de produits chimiques intermédiaires essentiels, à l’image de l’acide sulfurique, de l’acide phosphorique et de l’ammoniac.

Une capacité de production massive pour booster l’économie

Dans sa première phase, le complexe affichera des capacités de production impressionnantes : près de 2,4 millions de tonnes par an d’engrais phosphatés et 570 000 tonnes par an d’engrais azotés, en plus des matières intermédiaires requises pour le processus de transformation. Le lancement effectif de la production est programmé selon un calendrier rigoureux.

Le complexe d’Oued Keberit constitue le maillon industriel central de la chaîne de valeur : il traitera le phosphate enrichi en provenance du pôle minier de Bled El Hadba pour le transformer en produits à forte valeur ajoutée.

L’objectif est double : valoriser les ressources minières à l’échelle locale et satisfaire pleinement les besoins du secteur agricole national.

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Ce projet revêt une importance stratégique capitale pour le pays. Il contribuera directement au renforcement de la sécurité alimentaire, à l’optimisation des ressources naturelles et à l’ouverture de nouvelles perspectives d’exportation hors hydrocarbures.

Sur le plan socio-économique, la structure générera de nombreux emplois directs et indirects, stimulera le développement local et favorisera le transfert de technologie ainsi que la montée en compétences des cadres algériens.

Mode « EPC Fast Track » et synergie industrielle

Une présentation détaillée a mis en lumière le projet et ses composantes industrielles, avant une visite d’inspection du chantier.

La compagnie italienne SAIPEM prend en charge les travaux préparatoires et de construction selon la formule « EPC Fast Track », un mode d’exécution rapide visant à réduire considérablement les délais de livraison.

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Le chantier mobilisera également plusieurs filiales du groupe Sonatrach, notamment la Société Algérienne de Réalisation de Projets Industriels (SARPI), la Société Nationale de Génie Civil et Bâtiment (GCB) et l’Entreprise Nationale des Grands Travaux Pétroliers (GTP).

Dans son allocution, le ministre Mohamed Arkab a insisté sur la nécessité de maintenir une coordination étroite entre les différents acteurs impliqués et d’assurer un suivi rigoureux sur le terrain, appelant à accélérer la cadence pour respecter scrupuleusement les échéances fixées.