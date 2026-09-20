1 000 emplois en vue : Un méga-complexe d’aluminium de 8 hectares s’installe dans cette wilaya

La wilaya de Bordj Bou Arreridj franchit un nouveau jalon dans le renforcement de son tissu industriel et l’attraction d’investissements à forte valeur ajoutée.

En effet, l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI) vient d’octroyer officiellement un acte de concession pour la réalisation d’un complexe intégré de transformation d’aluminium, implanté sur une superficie globale de 8 hectares au sein de la zone d’activités de la commune d’El Ach.

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Sous la direction de Yacine Abidet, directeur du guichet unique décentralisé de l’AAPI à Bordj Bou Arreridj, la remise de ce document foncier concrétise le passage du projet à sa phase d’exécution.

Bordj Bou Arreridj : Un méga projet majeur de 8 hectares dédié à l’aluminium

Par ailleurs, cette initiative s’inscrit dans le cadre de la politique nationale de mobilisation du foncier économique et d’accompagnement des porteurs de projets jusqu’à la mise en service effective de leurs installations.

Ce complexe industriel de grande envergure ambitionne de restructurer la filière de la transformation de l’aluminium en Algérie en renforçant la chaîne de valeur locale.

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Au-delà de sa capacité de production directe, l’usine devrait générer un effet d’entraînement significatif sur la sous-traitance, le secteur des services et les activités logistiques connexes.

Un impact social attendu à travers 1 000 emplois

Sur le plan social, l’impact s’annonce majeur : le projet prévoit la création d’environ 1 000 emplois directs dès son entrée en exploitation.

D’une part, cette dynamique de recrutement reflète l’impact socio-économique majeur de cet investissement tout en stimulant le bassin d’emploi régional de manière durable. D’autre part, ce projet permettra de diversifier la base industrielle de la wilaya.

Ce futur pôle s’inscrit dans la stratégie nationale de soutien à la production locale. Il soutient aussi activement le développement des industries transformatrices. Son objectif est de réduire la dépendance aux importations. En parallèle, il élèvera les capacités productives du pays.

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Pour la wilaya de Bordj Bou Arreridj, ce complexe confirme un statut de pôle économique émergent. L’initiative prouve sa capacité à transformer le foncier économique attribué en valeur ajoutée. Enfin, elle garantit la création concrète d’emplois locaux.