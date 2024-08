Compétitions africaines : le MCA, le CRB et l’USMA sans stade, que faire ?

Les représentants algériens dans les compétitions africaines sont confrontés au problème de domiciliation. Ils ont fini par opter pour le stade Mustapha Tchaker, qui a été homologué provisoirement par la CAF, mais les autorités locales de la wilaya de Blida refusent le public algérois.

C’est à partir de ce mois d’août que le MC Alger, le CR Bélouizdad et le CS Constantine ont effectué leur entrée en lice dans les compétitions africaines, respectivement en Ligue des champions africaine et la Coupe de Confédération CAF. Si le CSC a le privilège de jouer au stade Chahid Hamlaoui, dont la pelouse reste intacte, ce n’est pas le cas pour le MCA et le CRB, qui sont confrontés au problème de domiciliation.

Alors que le Mouloudia a trouvé un accord avec son homologue libérien de Watanga FC pour jouer la double-confrontation du 1er tour préliminaire au stade Nelson Mandela, il s’est retrouvé dans une situation embarrassante en raison de l’état lamentable de l’enceinte de Baraki, qui a abrité la première manche. Quant au Chabab, il ne sait pas encore où recevoir le représentant congolais, Leopards, dans le cadre du retour du premier tour préliminaire.

Sans oublier l’USM Alger qui va commencer l’aventure en Coupe de la CAF le mois prochain. Alors que le stade 5 juillet sera fermé, reste à savoir si Nelson Mandela sera de nouveau opérationnel à partir de la mi-septembre.

La CAF homologue provisoirement le stade Mustapha Tchaker, mais…

Face à cette situation, et selon nos confrères d’El-Khabar, la Fédération algérienne de football a saisi la Confédération africaine de football pour homologuer le stade Mustapha Tchaker. La même source indique que l’Instance fédérale a certes reçu une réponse favorable de la CAF, mais il s’agit juste d’une « homologation provisoire ».

Ainsi, et si tout se déroule comme prévu, le MCA et le CRB joueront leurs matchs retour à l’ancien stade fétiche de l’équipe d’Algérie. Mais l’autre problème qui se pose, c’est le refus des autorités locales de la wilaya de Blida le public algérois. En effet, ils ont exigé le déroulement des matchs du Mouloudia et du Chabab à huis clos, ajoute la même source. Les négociations entre les deux parties sont en cours, reste à savoir si elles parviendront à un compromis.

Rappelons que les pelouses des deux stades, 5 juillet et Nelson Mandela, se sont complètement détériorées depuis la fin de la saison écoulée. Un scandale qui a précipité le limogeage du directeur général de l’Office du complexe olympique Mohamed Boudiaf ainsi que le chargé de la gestion du stade Nelson Mandela, qui travaillait sous sa tutelle.