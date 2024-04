Compagnies aériennes transportant le plus de passagers: Air Algérie fait mieux que la RAM

Un nouveau classement des compagnies aériennes africaines vient d’être dévoilé. Établie par AFRICA Facts Zone, cette liste donne les noms des compagnies aériennes ayant transporté le plus de voyageurs en 2023. Voici le classement d’Air Algérie.

Rappelons, dans un précédent classement des plus importantes flottes aériennes, la compagnie aérienne nationale a décroché la troisième place, avec un total de 56 avions.

Air Algérie arrive dans le top 3 des compagnies aériennes africaines ayant transporté le plus de passagers

Encore une fois, dans ce nouveau classement, Air Algérie s’est distingué en intégrant la troisième place de ce top des compagnies aériennes transportant le plus de passagers. Une première position, on trouve le transporteur aérien nigérien qui transporte plus de 14 millions de passagers par an.

Africa's Largest Airlines by Number of Passengers Annually 1. Air Peace 🇳🇬 -14 million passengers 2. Ethiopian Airlines 🇪🇹 – 13.89 million passengers 3. Air Algerie 🇩🇿 – 7.2 million passengers 4. EgyptAir 🇪🇬 – 6.4 million 5. Kenya Airways 🇰🇪 – 5 million Royal Air Maroc 🇲🇦 -… — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) April 12, 2024

En deuxième place, se positionne Ethiopian Airlines avec 13.89 millions passagers transportés à bord de ses avions. Cette dernière est suivie par Air Algérie, qui transporte annuellement 7.2 millions de voyageurs à bord de sa flotte composée de 56 avions.

Dans la suite de ce classement vient Egyptair (6.4 millions de voyageurs) en 4ᵉ place, Royal Air Maroc et Kenya Airways 5 millions de voyageurs transportés) arrivent toutes les deux en cinquième position de ce classement. Par ailleurs, South Africain Airways a décroché la septième place de cette liste avec un total de 4.6 millions de passagers transportés annuellement. En dernière place de ce classement d’Africa Facts Zone, arrive la compagnie aérienne tunisienne, Tunisair, qui a transporté un total de 2.57 millions de passagers.

Dans un récent rapport, l’association internationale du transport aérien, IATA, a fait part d’une augmentation du trafic aérien, durant les premiers mois de 2024, chez les compagnies africaines. En effet, ces dernières ont enregistré une augmentation de 20.7 % du trafic aérien, par rapport à la même période de l’année dernière.

