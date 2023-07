Compagnies aériennes offrant les meilleures franchises bagages : Air Algérie en fait-elle partie ?

Les voyageurs algériens sont toujours à la recherche des meilleurs prix pour leurs voyages d’été. En plus des prix des billets qui fluctuent en fonction de la saison, le choix de la compagnie aérienne se fait également en fonction de plusieurs critères, dont la franchise bagages.

Dans ce sillage, le site spécialisé Air Journal a fait état des compagnies aériennes qui offre les meilleures franchises bagages. Dans cette sélection, on trouve en première position, Emirates qui permet à ses voyageurs, en classe économique, de transporter 30 g de bagages et 40 Kg pour les passagers de la classe Affaire. En ce qui concerne les voyageurs de la première classe, ceux-ci peuvent transporter jusqu’à 50 kg de bagages.

En deuxième position de cette liste des compagnies aériennes les plus généreuses, on trouve Qatar Airways qui propose la même offre que Emirates. Une autre compagnie aérienne qui figure dans cette liste, les transporteurs les plus généreux, Turkich Airlines. Cette dernière offre à ces voyageurs la possibilité de transporter jusqu’à 20 Kg de bagages en classe économique et 30 en classe affaire.

Franchise Bagages : quelle est l’offre d’Air Algérie ?

En plus de ces compagnies aériennes, d’autres telles que Singapour Airlines et Etihad Airways font également partie de cette sélection de ce site spécialisé dans l’aérien et les voyages. Mais qu’en est-il d’Air Algérie, quelle est la limite de bagages proposée par la compagnie aérienne nationale pour ces voyageurs.

Sur son site de réservation, Air Algérie fournit tous les détails concernant son offre de bagages et la limite autorisée pour ses voyageurs. En cabine, la compagnie aérienne nationale autorise à ses passagers de transporter un seul bagage. Ce dernier doit être d’un poids maximum de 10 kg sur tous ses vols et de 5 kg sur les vols ATR. Ce bagage doit respecter les dimensions suivantes : 35 cm de hauteur, 40 cm de largeur et 20 cm d’épaisseur.

Par ailleurs, en ce qui concerne les bagages en soute, Air Algérie informe ses clients que la limite autorisée est indiquée sur leurs billets d’avion. En revanche, la compagnie aérienne nationale indique que tout bagage dépassant les 32 kg doit être réparti en plusieurs pièces n’excédant pas chacune la franchise tolérée. Dans le même contexte, Air Algérie autorise également, pour les passagers qui voyagent avec un bébé, un bagage maximum de 10 kg.

| À LIRE AUSSI :

>> Air Algérie : du nouveau dans le dossier de l’acquisition de 15 avions

>>Vols vers Constantine : voici les meilleurs bons plans de Transavia pour août 2023