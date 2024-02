Compagnies aériennes les plus performantes : Air Algérie progresse au Sénégal

La compagnie aérienne nationale poursuit son déploiement à l’international grâce à l’ouverture de nouvelles lignes aériennes et le renforcement de son programme des vols. Le pavillon national qui envisage de desservir 60 nouvelles destinations dans les années à venir, fait aussi du continent africain l’un de ses axes de développement.

En effet, la compagnie poursuit son développement en Afrique et, d’ailleurs, ses dernières lignes à destination de Johannesburg, Dakar et Douala ont connu un franc succès.

Air Algérie, RAM, Tunisair : qui fait mieux au Sénégal ?

Dans ce sillage, l’Agence de l’aviation civile et de la météorologie au Sénégal a dévoilé la liste des compagnies aériennes desservant le pays et fait état d’une hausse des activités aériennes au niveau de l’aéroport de Dakar en 2023.

Par ailleurs, l’ANACIM affirme que la Royal Air Maroc a été la plus performante parmi les compagnies aériennes africaines. En 2023, le transporteur a fait 14% du trafic de passagers et 17% du fret. Suivi par la Ethiopian Airlines, dont les parts du marché ont augmenté à 8% pour le transport des voyageurs, à 22% du fret.

Asky Airlines occupe la troisième place de ce podium et conserve sa part de marché de 8%. C’est le cas aussi d’Air Côte d’Ivoire (6%) qui se positionne en quatrième place. Avec 5 %, Mauritania Airlines régresse dans ce classement. De plus, cette liste se complète avec Air Algérie, avec 4 %, Kenya Airways (3 %), Tunisair (2 %) et Air Burkina (2 %) ont augmenté leur part du marché africain par rapport à 2022 en raison des hausses significatives de l’effectif de leurs passagers.

Rappelons, la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, assure la desserte du Sénégal, au départ de l’aéroport de Houari Boumediene à Alger, vers celui de Dakar. Sur cette route, elle compte jusqu’à sept vols par semaine, pour assurer le transport de ses clients entre les deux pays.

En revanche, Air France reste le transporteur non africain le plus compétitif au Sénégal et enregistre 9% des parts du marché de trafic de passagers au Sénégal.

