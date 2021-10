Compagnies aériennes : le gouvernement réitère son appel au privé

Le Premier ministre Aïmene Ben Abderrahmane a réitéré ce lundi 3 octobre, son appel aux opérateurs privés d’investir dans le domaine du transport aérien.

En marge d’une visite qu’il a effectuée aujourd’hui dans la wilaya d’Oran, le Premier ministre a inspecté les travaux d’extension au niveau de l’aéroport Ahmed Ben Bella. Ben Abderrahmane a indiqué que cette infrastructure « constitue la façade et l’image de l’Algérie en général et de la wilaya d’Oran en particulier ».

De ce fait, le premier responsable du gouvernement a appelé à la nécessité du « suivi immédiat des travaux et de l’accélération des travaux d’extension » de cette infrastructure. Depuis cet aéroport, Ben Abderrahmane a tenu à réitérer son appel aux opérateurs privés d’investir dans le domaine du transport aérien.

Dans ce sens, le Premier ministre a indiqué que les privés devront s’intéresser au secteur du transport aérien, tout en soulignant que plusieurs demandes et dossiers d’opérateurs privés sont en cours d’étude au niveau de son département.

Dans le même contexte, il a indiqué que l’Algérie a besoin de compagnies de transport aérien et d’investisseurs privés afin de contribuer au processus d’exportation. À ce propos, il a également insisté sur la nécessité d’une utilisation optimale des infrastructures.

« L’investissement est ouvert, pour certains secteurs jusque-là interdits »

En outre, le responsable a mis l’accent sur l’importance de la maintenance et du suivi quotidien afin de mettre en valeur les infrastructures publiques en les présentant dans de meilleures conditions pour l’exportation.

Dans le même sillage, il a également souligné la nécessité de soumettre les travailleurs de l’aéroport à une formation dans le domaine de l’hygiène, sécurité et environnement et dans la maintenance des équipements.

Pour rappel, le Premier ministre a déjà appelé, le 23 juillet dernier, que l’investissement dans le domaine du transport aérien est désormais ouvert au privé. L’appel a été fait lors d’une séance de réponses aux questions des sénateurs dans le cadre du débat du Plan d’action du Gouvernement.

Ben Abderrahmane a, en effet, appelé les investisseurs privés à investir prochainement le domaine des transports aérien et maritime, jusque-là non autorisé, précisant que « l’investissement est désormais ouvert, particulièrement pour certains secteurs jusque-là interdits officieusement et qui sont actuellement autorisés officiellement ».