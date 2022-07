Community Shield : Riyad Mahrez dispute le premier titre de la saison

Pour la reprise du football au Royaume-Uni, deux cadors du championnat anglais s’affrontent pour disputer le premier titre de la saison, le Community Shield.

Au menu, le vainqueur de la coupe d’Angleterre, la FA Cup, le club de Liverpool, s’oppose à son rival des dernières saisons, le champion de la Premier League en titre, le club de Manchester City.

Le centenaire de l’équivalent de la super coupe d’Angleterre ne se jouera pas comme à l’accoutumée au mythique stade de Wembley, mais au King Power Stadium à Leicester.

Les coéquipiers de l’international algérien, Riyad Mahrez, entament ce match avec une légère avance au niveau des préparatifs. Une avance que l’entraîneur des Reds de Liverpool, Jürgen Klopp, souligne dans différents tabloïds anglais.

Orphelins de leur attaquant prolifique et ballon d’or africain de 2022, Sadio Mané, les finalistes de la dernière Ligue des Champions semblent désorientés ; la défaite face au club de Salzbourg sur le score de 1-0 en dit long sur la pré-saison des hommes du technicien allemand. En outre, les Reds seront privés de leur portier Brésilien, Alisson Becker.

Or, pour le match de cet après-midi, seule la réalité du terrain pourrait confirmer l’avancement des préparatifs des deux équipes.

Après leur défaite face au club de Leicester City lors de l’édition précédente, les Cityzens auront à cœur de répondre ce trophée inaugural de la saison.

L’occasion se présente pour Pep Guardiola et ses hommes pour décrocher ce titre sur le terrain de son ancien vainqueur. Au King Power Stadium, l’international algérien, Riyad Mahrez, se rappellera quelques bons souvenirs puisque l’antre n’est autre que le domicile de son ancien club, les Foxes de Leicester City.

Dotés de leur nouvelle arme en attaque, la pointe norvégienne, Erling Haaland, les fans des Cityzens n’ont d’yeux que pour le début des compétitions officielles.

Or, cette nouvelle recrue ne sera pas le seul atout offensif de l’équipe de Guardiola. Décisif lors de la pré-saison, le natif de Sarcelles, Mahrez, pourrait être un élément clé dans le schéma du technicien catalan.

Tout dépendra, pour le joueur de l’équipe d’Algérie, du 11 type que ce dernier concoctera pour le premier match de la saison.

À noter que le match entre Manchester City et Liverpool se jouera à 17:00 heure algérienne.

🔴 𝙈 𝘼 𝙏 𝘾 𝙃 𝘿 𝘼 𝙔 🔵

We’re back in action in the FA Community Shield! 👊#ManCity pic.twitter.com/LW8ookf32R

— Manchester City (@ManCity) July 30, 2022