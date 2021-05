Le ministre des Ressources en eau, Mustapha Kamel Mihoubi a apporté, aujourd’hui mardi, des précisions au sujet du communiqué supprimé par la Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) concernant le début du rationnement de l’eau dans la wilaya d’Alger.

En effet, le ministre des Ressources en eau, Mustapha Kamel Mihoubi, a déclaré que la Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) n’avait pas consulté les actionnaires avant de publier lundi un communiqué concernant l’approvisionnement en eau dans la wilaya d’Alger

Mustapha Kamel Mihoubi a expliqué que (SEAAL) a publié le communiqué, sans consulter l’Office national algérien de l’eau et de l’assainissement (ONA) et l’Algérienne Des Eaux (ADE), du fait qu’il s’agit d’une filiale.

Le ministre a indiqué que ses services travailleront pour fournir de l’eau aux citoyens, que ce soit dans la capitale ou dans le reste des wilayas

Dans ce cadre, Mihoubi a mis en avant les efforts du secteur pour couvrir la demande, rappelant la mobilisation de tous les moyens matériels et humains pour parachever la réalisation de ce programme d’urgence à travers la conjugaison des efforts de tous les acteurs du secteur.

SEAAL s’est rétracté

Après avoir annoncé, dans la matinée d’hier, un nouveau plan de distribution de l’eau potable dans la wilaya d’Alger, assurant une alimentation quotidienne entre 12H et 20H, la Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL), s’est rétracté et a supprimé son communiqué.

La société a ensuite publier un nouveau communiqué, annonçant le maintien de l’ancien programme de distribution. « le programme de distribution d’eau potable établi le 7 avril 2021, durant le mois de ramadan pour Alger est toujours en vigueur et reste inchangé ».