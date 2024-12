Commercialisation du nouveau Doblo Panorama vitré : FIAT Algérie dévoile les détails

Fiat Algérie a officiellement présenté son dernier modèle, le Doblo Panorama, lors de l’inauguration de la Foire Internationale d’Alger (FIA) qui s’est tenue ce jeudi 19 décembre. Ce véhicule familial, qui vient renforcer la présence de la marque italienne sur le marché algérien, a été dévoilé en présence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Cependant, aucune information précise n’a filtré concernant les prix ou la date de lancement. Cette absence de détails n’a pas empêché l’engouement du public, les réseaux sociaux s’étant rapidement enflammés avec des spéculations sur les tarifs et la disponibilité du modèle.

Fiat Algérie présente le Doblo Panorama à la Foire Internationale d’Alger

Le Doblo vitré est très attendu par les consommateurs algériens, en particulier dans un contexte marqué par une pénurie de véhicules neufs et une flambée des prix sur le marché de l’occasion. La demande pour des voitures familiales abordables, spacieuses et polyvalentes est à son paroxysme. Plusieurs médias et pages de réseaux sociaux ont annoncé de manière prématurée l’ouverture des inscriptions pour l’achat du modèle, allant jusqu’à publier des informations sur les finitions et les tarifs.

Pour faire taire ces rumeurs, Fiat Algérie a réagi en démentant formellement ces annonces. L’entreprise a clarifié que « les inscriptions pour l’achat du nouveau Fiat Doblo Panorama n’ont pas encore commencé » et a rappelé que Fiat El Djazaïr reste la seule source officielle pour toute information concernant ses produits.

Fiat dément les rumeurs

Dans une interview accordée au quotidien El Khabar, Raoui Beji, directeur général de Fiat Algérie, a déclaré que la production du Doblo vitré commencera à la fin du mois de janvier 2025. Toutefois, aucune date précise n’a été avancée pour la sortie des premiers modèles issus de l’usine de Tafraoui.

Le modèle fabriqué en Algérie sera équipé d’un moteur essence, bien que la puissance n’ait pas été dévoilée. Un kit Sirghaz pourrait également être installé ultérieurement pour répondre à la demande croissante de solutions économiques et écologiques.

Quant aux prix, le mystère demeure. Une source proche de Fiat Algérie a indiqué que les tarifs ne sont pas encore fixés et que toutes les informations circulant à ce sujet sont infondées. Le modèle présenté à la FIA est un prototype dont la production en série sera lancée en janvier 2025. Tous les détails seront communiqués lors de la commercialisation.

Fiat Algérie prévoit également de lancer un quatrième modèle avant la fin de 2025. Ce véhicule, dont l’identité reste confidentielle, sera produit en CKD avec un taux d’intégration locale de 20 %. Depuis l’inauguration de l’usine de Tafraoui en décembre 2023, la marque assemble deux modèles : la Fiat 500 et le Doblo tollé. Fiat Algérie a déjà produit 18 000 véhicules et vise les 60 000 en 2025, puis 90 000 en 2026.