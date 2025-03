Commercialisation de la pomme de terre à 75 DA dans cette wilaya

Dans le cadre des efforts visant à réguler les prix des produits agricoles et à garantir leur disponibilité, la direction du commerce de la wilaya de Mila a donc annoncé, ce vendredi, le début de la commercialisation de cargaisons de pommes de terre auprès des grossistes du marché de Makrou, à Oued Athmania, au prix de 75 dinars le kilogramme.

Cette initiative intervient en réponse à l’augmentation marquée des prix de la pomme de terre ces dernières semaines, entraînant des répercussions sur le pouvoir d’achat des consommateurs. Le directeur du commerce de la wilaya de Mila a indiqué que cette action vise à enrayer la spéculation et à garantir un prix accessible à tous.

Ainsi, il a précisé que cette opération s’inscrit dans un dispositif global de régulation du marché et a rappelé que le prix de vente au détail ne doit pas excéder 95 DA, afin d’éviter toute tentative de profit excessif de la part des commerçants.

Respect des prix et disponibilité du produit

De son côté, le président de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) du marché de gros d’Oued Athmania a assuré que les stocks sont suffisants pour répondre à la demande. Il a exhorté les commerçants à respecter les prix fixés, soulignant que cette régulation permettra d’assurer une stabilité du marché et d’éviter toute flambée injustifiée des tarifs.

Afin de garantir le bon déroulement de l’opération, les services du commerce collaborent donc avec la gendarmerie nationale et les autorités agricoles pour surveiller de près la distribution et empêcher toute infraction. Des contrôles rigoureux sont menés sur les marchés de gros pour s’assurer du respect des prix imposés.

Cette initiative s’inscrit donc dans une politique plus large visant à mieux encadrer les fluctuations des prix et à protéger le consommateur. Les autorités continueront à mettre en place des mesures pour garantir la disponibilité des produits agricoles à des tarifs raisonnables et assurer un équilibre durable sur le marché.