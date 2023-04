Commerce : « marchandise ni échangée ni remboursée », que dit la loi ? L’APOCE répond

Quelques semaines nous séparent de l’Air El Fitr 2023 et certains ont d’ors et déjà commencé leur shopping annuel. Parents et enfants se retrouvent ainsi entraînés dans la frénésie de fin de Ramadan, où petits et grands tentent de trouver la tenue idéale pour passer les festivités.

En l’honneur de cette coutume annuel, l’Organisation Algérienne de Protection du Consommateur et son Environnement (APOCE) a publié un rappel concernant certaines consignes d’achat. Le poste condamne notamment l’illégalité de l’indication affichée sur les vitrines « la marchandise n’est ni remboursée ni échangée » et vient rappeler leurs droits aux consommateurs.



Toutes les marchandises sont remboursables et échangeables, l’ APOCE est formelle

Les organisations de protection des consommateurs s’activent à cette période de l’année pour faire valoir les droits des acheteurs algériens. L’APOCE, une des plus actives d’entre elles, a récemment mis en garde les citoyens contre la pratique illégale du non-remboursement et non-échange de marchandises vendues. Sur sa page Facebook, l’organisation souligne sur le caractère illégal de cette pratique de plus en plus populaire en Algérie.

Elle insiste également sur le fait que les commerçants sont tenus par loi de rembourser et d’échanger tout produit endommagé ou défectueux. Ces derniers s’exposent à des poursuites judiciaires simplement en accrochant ce genre de pancartes devant leurs vitrines, selon la même source.

Dénoncer pour mieux combattre, l’ APOCE lance un appel aux citoyens

Pour éradiquer cette pratique qui n’est guère dans l’intérêt du consommateur et qui est hors la loi, l’APOCE appelle à la dénonciation. Elle invite le peuple à déposer plainte auprès des autorités compétentes à la moindre rencontre avec ce genre d’agissements.

Pour simplifier la chose, l’organisation met à disposition des consommateurs deux options rapides pour les doléances. Appeler le 3311, ou déposer plainte directement sur l’application « Achki ».