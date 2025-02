Commerce : Les nouvelles décisions du ministère pour stabiliser le marché avant le Ramadan

Le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché, Tayeb Zitouni, a affirmé que le gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir un approvisionnement fluide du marché en produits de consommation, notamment à l’approche du mois de Ramadan.

Le ministre a fait ces annonces lors d’une réunion avec la commission des affaires économiques, du développement, de l’industrie et du commerce de l’Assemblée nationale, présidée par Mohamed Hanouni.

Un approvisionnement anticipé pour le mois de Ramadan

Le ministère a adopté une approche proactive dès décembre dernier pour éviter toute perturbation du marché.

Les mesures incluent une augmentation significative des quantités d’huile alimentaire et de sucre, ainsi qu’un programme exceptionnel d’importation de viandes.

De plus, le gouvernement a prolongé le système de quotas supplémentaires pour l’approvisionnement des minoteries en blé dur.

Dans le cadre de cette stratégie, l’état va ouvrir 522 marchés de proximité à travers le pays à partir de la mi-février, soit deux semaines avant le début du Ramadan.

Le ministère a également autorisé des ventes promotionnelles et des remises sur les produits de large consommation afin d’alléger le fardeau financier des citoyens.

De plus, ils ont mis en place un programme solidaire pour encadrer la distribution de la « couffin de Ramadan 2025 ».

Des mesures pour soutenir le pouvoir d’achat

Le ministère du Commerce a également mis en place plusieurs mesures pour préserver la stabilité des prix des produits de base.

En 2024, des compensations financières importantes ont été allouées, notamment :

Café verte : 2,99 milliards de dinars

Huile alimentaire et sucre blanc : 98,87 milliards de dinars

Transport des marchandises vers le sud du pays : 957 millions de dinars, bénéficiant à 241 088 tonnes de produits

D’autre part, ils ont adopté des décrets pour plafonner les marges bénéficiaires à l’importation et à la distribution en gros et au détail pour les légumineuses, le riz, ainsi que les viandes bovines et ovines importées.

Le prix maximal du café a également été fixé afin d’encadrer son commerce.

Une vigilance accrue pour éviter la spéculation

Le ministère a renforcé les contrôles afin de lutter contre les pratiques spéculatives et protéger les consommateurs.

En 2024, les services de contrôle ont effectué plus de 2,4 millions d’interventions, dont 174 000 liées à des pratiques spéculatives illégales, entraînant 9 358 infractions.

Concernant le commerce de troc aux frontières, 195 commerçants ont été recensés dans dix wilayas du sud, avec des importations de 3,8 milliards de dinars en provenance du Mali et du Niger, contre des exportations algériennes évaluées à 4,9 milliards de dinars.

Un plan sectoriel ambitieux pour 2025

Le ministère du Commerce prévoit de réformer en profondeur le cadre législatif et réglementaire du secteur. Parmi les priorités figurent :

La refonte des lois sur l’approvisionnement, les pratiques commerciales, le commerce électronique et la protection des consommateurs

La numérisation des procédures de contrôle et le développement des réseaux de distribution

La relance de la société « Magro » pour moderniser son rôle dans l’approvisionnement du marché

La promotion de la culture de consommation responsable et la lutte contre les publicités trompeuses

Le ministre Tayeb Zitouni a conclu en réaffirmant l’engagement de l’État à garantir la stabilité du marché et à protéger le pouvoir d’achat des citoyens.

Le gouvernement mise sur le renforcement des contrôles, l’encouragement de la production nationale et une meilleure régulation des circuits commerciaux pour assurer un équilibre entre développement économique et justice sociale.