Commerce : Les dates des soldes 2021 dévoilées

Le ministère du Commerce, a dévoilé aujourd’hui dans un communiqué la date de début de l’opération de vente en soldes d’hiver 2021.

Dans un communiqué rendu public aujourd’hui, le ministère du Commerce a révélé aujourd’hui le 31 mars, que l’opération de vente en soldes commencera dans une semaine, le 7 avril, et s’étalera jusqu’au 13 mai, soit jusqu’au 2e jour de l’aïd.

« Le ministère du Commerce informe les agents économiques et les consommateurs que l’activité de vente en soldes a été autorisée durant le mois de ramadhan et les deux jours de l’aïd el fitr de l’année en cours et ce, au niveau des locaux commerciaux, des foires et des espaces commerciaux réservés à cet effet», lit-on dans le même communiqué.

Par conséquent, et dans le cadre des préparatifs de mois sacré du Ramadhan et dans le but de faciliter des démarches administratives, les agents économiques sont exceptionnellement dispensés de demandes d’autorisation pour pratiquer cette vente, précise le ministère.

À cet égard, le Ministère a appelé les agents économiques à tirer pleinement parti de cette occasion et à les encourager à choisir des ventes promotionnelles tout au long de l’année afin de soutenir la disponibilité de produits à des prix compétitifs et abordables.

Vers l’obligation du e-paiement dans les transactions commerciales et de services

Le secteur du Commerce compte rendre “obligatoire” l’utilisation des moyens de paiement électronique dans les transactions commerciales et de services.

En effet, le ministre du Commerce Kamel Rezig, a indiqué que, son secteur encourage les citoyens et les opérateurs économiques à s’orienter vers les services électroniques fournis par les institutions de l’État et vers la généralisation des moyens d’e-paiement dans les surfaces commerciale.

Le secteur déploie actuellement ses efforts avec les établissements financiers et les banques, en vue de réduire la valeur des taxes appliquées aux commerçants lors de l’utilisation d’e-paiement.