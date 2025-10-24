Commerce interafricain : l’Algérie passe à l’action après les accords signés lors de l’IATF 2025

Le Premier ministre, Saïfi Ghrib, a présidé ce jeudi, au Palais du Gouvernement, une réunion de travail avec les opérateurs économiques algériens ayant signé des contrats lors de la Foire africaine du commerce interafricain (IATF 2025), organisée à Alger du 4 au 10 septembre 2025.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions de Tebboune visant à assurer un suivi rigoureux et concret des engagements pris durant cet événement continental majeur.

Suivi opérationnel des contrats signés

Selon le communiqué des services du Premier ministre, la réunion avait pour objectif principal de définir les mécanismes opérationnels permettant d’assurer le suivi effectif de l’exécution des contrats conclus lors de la foire. Les échanges ont permis de dresser un premier bilan des partenariats scellés avec plusieurs entreprises africaines et d’identifier les mesures pratiques nécessaires pour garantir la réussite de ces projets à moyen et long terme.

Cette démarche traduit la volonté du gouvernement de renforcer la crédibilité de l’Algérie en tant qu’acteur économique majeur sur le continent, tout en accélérant la concrétisation des accords commerciaux et industriels issus de l’IATF.

L’Afrique, un espace stratégique pour l’économie algérienne

Les participants ont également débattu des opportunités offertes par la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et des moyens de renforcer la présence des produits et services algériens sur les marchés africains. Les discussions ont mis en avant les atouts géographiques, logistiques et industriels de l’Algérie, ainsi que la dynamique régionale croissante en faveur de l’intégration économique africaine.

Le Premier ministre a souligné l’importance de consolider la coopération Sud-Sud, de diversifier les exportations algériennes au-delà des hydrocarbures et d’accompagner les opérateurs nationaux dans leur démarche d’expansion à l’international.

À cette occasion, Saïfi Ghrib a rappelé le soutien constant du président aux entrepreneurs et exportateurs algériens, réaffirmant que le développement économique du pays repose sur la vitalité du secteur productif national. Il a insisté sur la nécessité de transformer les opportunités africaines en projets concrets, capables de créer de la valeur, de l’emploi et d’assurer la durabilité de la croissance.

