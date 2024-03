Commerce féminin en Algérie : croissance de plus de 20% ces dernières années

Le commerce féminin en Algérie a connu une croissance remarquable au cours des dernières années, témoignant d’une dynamique économique en évolution. Les chiffres du Centre national du registre de commerce (CNRC) révèlent une tendance à la hausse, avec une augmentation significative du nombre de femmes engagées dans diverses activités commerciales.

Au cours des cinq dernières années, pas moins de 32 761 nouvelles femmes commerçantes se sont lancées dans différentes activités économiques en Algérie. Cette croissance, estimée à environ 20,5 %, démontre l’émergence d’un secteur commercial féminin dynamique dans le pays, selon les données fournies par l’APS, en se basant sur les informations du CNRC.

Les statistiques du CNRC montrent une tendance à la hausse du nombre de femmes commerçantes enregistrées au registre de commerce. Fin 2023, elles étaient au nombre de 187 741, et ce chiffre est en constante progression, atteignant 192 568 femmes à fin février 2024. Cette augmentation témoigne de l’engagement croissant des femmes dans le domaine commercial en Algérie.

Actuellement, les femmes représentent environ 8 % du nombre total de commerçants inscrits au CNRC. Elles exercent principalement en tant que personnes physiques, avec 175 556 femmes immatriculées, et en tant que personnes morales, avec 17 012 femmes gérant des entreprises.

En ce qui concerne les activités commerciales, la distribution en détail et les services dominent, avec respectivement 48,22 % et 40,05 % des femmes commerçantes agissant dans ces secteurs en tant que personnes physiques. Pour les personnes morales, les services occupent également une place prépondérante, avec 40,28 % des femmes engagées dans ce domaine.

Les secteurs les plus attractifs pour les femmes commerçantes

Dans le détail, le commerce alimentaire représente l’activité la plus courante, avec 17,4 % des femmes commerçantes, suivi par le commerce de détail dans l’habillement, les bijoux et les cosmétiques (10,2 %). Les activités liées à l’hébergement et à la restauration ainsi qu’au transport et aux services annexes connaissent également une forte participation féminine.

Quant aux personnes morales, les activités de bureaux d’études et de consultations ainsi que la production de matériaux de construction et d’équipements industriels attirent un nombre considérable de femmes entrepreneures.

L’inscription des femmes étrangères au registre de commerce

En outre, le registre de commerce enregistre également la présence de femmes étrangères engagées dans des activités commerciales en Algérie. Jusqu’à fin février 2024, 687 femmes étrangères étaient inscrites, dont 504 entreprises dirigées par des femmes et 183 femmes agissant en tant que personnes physiques.

L’essor du commerce féminin en Algérie reflète une évolution positive du paysage économique, avec une participation croissante des femmes dans divers secteurs d’activité. Cette tendance prometteuse témoigne de l’importance croissante du rôle des femmes dans le développement économique du pays.