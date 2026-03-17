Commerce extérieur : Une carte numérique nationale pour recenser tous les produits algériens

Le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a présidé ce mardi une réunion de coordination élargie réunissant les secrétaires généraux et des représentants de plusieurs secteurs ministériels, en présence des cadres de son département. Cette rencontre stratégique s’inscrit dans une dynamique visant à renforcer la concertation intersectorielle et à donner un nouvel élan à la politique nationale de développement du commerce extérieur.

L’objectif principal de cette initiative est de dynamiser le commerce extérieur Algérie, en mettant l’accent sur l’amélioration de la compétitivité des entreprises algériennes à l’international.

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La carte numérique nationale : Un outil clé pour booster les exportations algériennes

Au cœur des discussions, les participants ont insisté sur la nécessité de mettre en place une carte numérique nationale globale recensant l’ensemble des produits algériens et services algériens fabriqués en Algérie. Cet outil stratégique permettra de disposer d’une base de données précise, actualisée et centralisée, capable de mieux orienter l’offre nationale vers les marchés internationaux.

Recenser l’offre nationale pour une meilleure visibilité à l’international

L’objectif est d’améliorer la visibilité des produits algériens à l’étranger, identifier les opportunités d’exportation et optimiser l’exploitation du potentiel national. Une telle initiative devrait également faciliter la mise en relation entre les producteurs locaux et les partenaires étrangers, tout en renforçant la compétitivité des entreprises algériennes sur les marchés internationaux.

Il s’agit de fournir une information fiable et accessible, permettant aux acteurs économiques de mieux se positionner sur l’échiquier international. Cela facilitera l’identification des créneaux porteurs et l’adaptation de l’offre aux spécificités de chaque marché.

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Adapter l’offre à la demande : Identifier les besoins des marchés extérieurs

La réunion a également mis l’accent sur l’importance de déterminer avec précision les besoins de chaque secteur en matière de biens et de services. Cette démarche vise à adapter l’offre nationale aux exigences des marchés extérieurs, tout en assurant une meilleure cohérence entre production locale et demande internationale.

En structurant ainsi les données économiques et commerciales, les autorités espèrent réduire les déséquilibres, améliorer la planification et favoriser une approche plus efficace dans la gestion des exportations.

Coordination intersectorielle : La clé du succès pour le développement du commerce extérieur

Lors de son intervention, le ministre Kamel Rezig a salué le niveau de coordination déjà existant entre les différents départements ministériels. Kamel Rezig a toutefois souligné la nécessité de renforcer davantage cette synergie, en multipliant les échanges et en harmonisant les actions pour atteindre les objectifs fixés dans le domaine du commerce extérieur.

Cette coordination accrue apparaît comme un levier essentiel pour assurer la réussite des réformes engagées, notamment dans un contexte où l’Algérie cherche à diversifier ses exportations hors hydrocarbures.

Modernisation et Numérisation : L’avenir du commerce extérieur algérien

À travers cette initiative, le ministère du Commerce extérieur confirme sa volonté de modernisation les outils de pilotage économique et d’intégrer davantage le numérique dans la gestion des exportations. La future carte numérique nationale pourrait ainsi devenir un outil clé pour structurer l’économie exportatrice et renforcer la présence des produits algériens sur la scène internationale.

Cette démarche traduit, enfin, une ambition plus large : celle de positionner durablement l’Algérie comme un acteur compétitif sur les marchés internationaux, en s’appuyant sur une meilleure organisation, une information fiable et une coordination renforcée entre les différents secteurs économiques.

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