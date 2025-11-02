Commerce extérieur : les entreprises algériennes invitées à s’inscrire à la FIDAK 2025

La participation de l’Algérie à la 33e édition de la Foire internationale de Dakar (FIDAK) s’annonce prometteuse. Le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations a annoncé l’ouverture des inscriptions pour les entreprises et sociétés nationales désireuses de prendre part à cet événement économique majeur, qui se tiendra du 7 au 31 décembre 2025, dans la capitale sénégalaise.

Le ministère a invité les entreprises algériennes exportatrices, notamment celles actives dans les industries agroalimentaires, agricoles, les matériaux de construction, les équipements, les énergies renouvelables, les services et le conseil, à saisir cette occasion pour étendre leurs réseaux commerciaux et explorer de nouveaux marchés.

🟢 À LIRE AUSSI : Investissements : l’Algérie grimpe dans le TOP 10 africain des économies les plus attractives

Cette participation permettra également aux opérateurs algériens de valoriser le label « Made in Algeria », de conclure des partenariats bilatéraux et d’attirer de nouveaux investisseurs intéressés par la diversification économique du pays.

Modalités d’inscription et accompagnement

Les entreprises souhaitant participer ont jusqu’au 5 novembre 2025 pour soumettre leur demande d’inscription. Celle-ci peut être effectuée via le courriel : globalalgeriantradevent@mcepe.gov.dz

ou en ligne sur le site officiel du ministère : https://www.mcepe.gov.dz/index.php/ar/fidak-2025

Le ministère du Commerce extérieur assure un accompagnement logistique et administratif aux entreprises participantes, afin de garantir une présence algérienne forte et visible lors de cette foire internationale.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie parmi les dix plus grandes économies d’Afrique d’ici 2026

Un rendez-vous stratégique pour l’Afrique de l’Ouest

La FIDAK constitue l’un des plus importants rendez-vous économiques du continent africain. Il réunit chaque année des milliers d’exposants et de visiteurs venus d’Afrique, d’Europe et d’Asie. Pour l’Algérie, cette participation s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer sa présence économique et commerciale en Afrique de l’Ouest. Une région considérée comme un pôle de croissance en pleine expansion.

Le Sénégal, pays hôte de l’événement, occupe une place stratégique en tant que plateforme régionale d’échanges commerciaux et d’investissements. Sa stabilité politique, ses infrastructures portuaires modernes et son ouverture économique en font un partenaire privilégié pour les exportateurs algériens.

🟢 À LIRE AUSSI : STREAM, la marque de BOMARE COMPANY, dévoile sa nouvelle gamme de produits informatiques