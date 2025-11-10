Commerce extérieur : le ministère lance la compensation des exportateurs pour 2025

Le Ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations a lancé les procédures de compensation pour les dossiers d’exportation 2025 via la plateforme numérique du FSPE.

Le ministère a annoncé, ce lundi, le lancement officiel des procédures de compensation des dossiers déposés au titre de l’année 2025. L’opération se fait via la plateforme numérique dédiée à la gestion du Fonds spécial de promotion des exportations (FSPE). Cette dernière est accessible à l’adresse : fspe.commerce.gov.dz.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale visant à renforcer le soutien aux exportateurs algériens, à encourager la diversification des exportations et à consolider la présence des produits nationaux sur les marchés étrangers.

Appel aux opérateurs à régulariser leurs dossiers avant le 1er décembre 2025

Le ministère a invité l’ensemble des opérateurs économiques actifs dans le domaine de l’exportation à finaliser le dépôt de leurs dossiers validés via la plateforme numérique. Les entreprises dont les dossiers ont été classés dans la catégorie « en attente de correction » sont également appelées à lever les réserves et à effectuer les rectifications nécessaires afin de permettre l’étude de leurs dossiers dans les meilleurs délais.

Le communiqué précise que la date limite de dépôt est le 1er décembre 2025. Passé ce délai, les dossiers non complétés ne pourront pas être pris en compte pour la procédure de compensation.

Importance de la digitalisation du processus

Grâce à cette plateforme, les exportateurs peuvent désormais suivre en ligne l’évolution de leurs demandes, depuis le dépôt du dossier jusqu’à la phase de compensation. Ce système vise à simplifier les démarches administratives, à renforcer la transparence et à réduire les délais de traitement.

Le ministère souligne que la digitalisation du processus constitue un levier essentiel pour fluidifier les opérations et renforcer la confiance entre les institutions publiques et les acteurs économiques.

