Commerce extérieur : l’Algérie ouvre l’importation de bananes et prépare le grand Salon africain

Le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations a marqué une double actualité ce jeudi. D’une part, la remise officielle de documents de domiciliation bancaire à plusieurs importateurs de bananes. D’autre part, une réunion interministérielle pour préparer l’un des plus grands rendez-vous économiques du continent : le Salon du commerce intra-africain IATF 2025, prévu à Alger en septembre prochain.

Feu vert pour l’importation de la banane

Lors d’une cérémonie présidée par le ministre du Commerce extérieur, le professeur Kamel Rezig, plusieurs opérateurs économiques ont reçu leurs documents de domiciliation bancaire, leur permettant de procéder à l’importation de bananes.

Cette mesure vise à garantir une meilleure disponibilité de ce fruit très demandé sur le marché national, tout en assurant une régulation fluide de la chaîne d’approvisionnement.

Outre les importateurs de bananes, d’autres entreprises détentrices de contrats avec différents secteurs nationaux ont également bénéficié de cette procédure, facilitant ainsi l’importation de produits essentiels.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie gouvernementale de garantir l’approvisionnement du marché algérien en denrées de base dans un contexte régional et mondial encore instable.

Réunion stratégique autour du Salon IATF 2025

En parallèle, une réunion de coordination de haut niveau a été tenue au ministère pour peaufiner les préparatifs du Salon du commerce intra-africain (IATF 2025), qui se tiendra du 4 au 10 septembre à Alger.

Ont participé à cette rencontre les secrétaires généraux de plusieurs ministères clés : Affaires étrangères, Intérieur, Transports, Finances, Tourisme, ainsi que des représentants des institutions concernées.

Les hautes autorités du pays accordent un grand intérêt à la réussite de cette 4ᵉ édition, qui constitue une opportunité stratégique pour réaffirmer le rôle de l’Algérie en tant que locomotive du développement africain et acteur clé de l’intégration économique du continent. L’événement se déroulera au Palais des expositions des Pins Maritimes et au Centre international de conférences (CIC) d’Alger.

Une édition ambitieuse et multidimensionnelle

Les organisateurs s’attendent à accueillir plus de 2 000 exposants provenant de 140 pays et plus de 35 000 visiteurs professionnels.

L’objectif affiché est de conclure des accords commerciaux et d’investissement dépassant les 44 milliards de dollars.

À titre comparatif, la précédente édition tenue au Caire en 2023 avait réuni 1 900 exposants, 28 000 visiteurs, et généré 43,8 milliards de dollars de contrats.

Pour garantir le succès de cette édition, d’importants investissements ont été lancés, notamment la construction de nouveaux pavillons d’exposition totalisant une superficie d’au moins 100 000 m².

Un programme riche et structuré

L’IATF 2025 comprendra 11 segments d’activités couvrant tous les domaines de coopération, dont :

Une grande exposition commerciale avec la participation de pays, grandes entreprises et PME.

Un forum de quatre jours sur le commerce et l’investissement avec des intervenants africains et internationaux.

Des plateformes de rencontres B2B et de présentation de l’économie créative (CANEX).

Des espaces dédiés aux jeunes entrepreneurs, aux start-up, aux étudiants et aux chercheurs.

Des journées thématiques pour présenter les opportunités commerciales, touristiques et culturelles.

Des événements phares comme le Salon africain de l’automobile ainsi que la journée de la diaspora africaine viendront enrichir le programme, afin de mettre en valeur la contribution des compétences africaines au développement du continent.

Un engagement soutenu et reconnu

Les efforts de l’Algérie dans la préparation de cette édition ont été salués par Afreximbank, organisatrice de l’événement, aux côtés de la Commission de l’Union africaine et du secrétariat de la ZLECAf.

L’Algérie, fidèle participante depuis la première édition en 2018, s’est distinguée par la qualité et l’innovation de ses stands, recevant plusieurs prix lors des éditions précédentes.

En tant qu’actionnaire important au sein d’Afreximbank, l’Algérie ambitionne de faire de cette 4ᵉ édition une véritable vitrine de l’intégration économique africaine, en capitalisant sur un marché unique de 1,4 milliard de personnes ainsi qu’un PIB global de plus de 3 500 milliards de dollars.