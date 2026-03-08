Commerce extérieur : l’Algérie expédie 15 000 tonnes de ce matériau vers la Lituanie

Le dynamisme des exportations hors hydrocarbures se confirme au port d’Annaba. Une importante cargaison de fer à béton, produite par le complexe Algerian Qatari Steel (AQS), a été chargée récemment à destination du marché européen.

L’opération s’est déroulée au niveau du quai n°07, où le navire « NASSAUBORG » a réceptionné une cargaison totale de 15 575 tonnes de fer à béton. Ce fret est destiné à la Lituanie, marquant une nouvelle étape dans l’expansion internationale de la Société Algérienne-Qatarie de Sidérurgie.

Relance du port d’Annaba : un levier stratégique pour l’économie nationale

Cette opération s’inscrit directement dans la mise en œuvre des directives du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Saayoud. Ces orientations visent à :

Intensifier l’activité des infrastructures portuaires nationales.

Accompagner les opérateurs économiques engagés dans la diversification des exportations.

Renforcer la présence du « Label Algérie » sur les marchés internationaux.

Exportation de fer à béton : les coulisses d’une logistique de haute précision

Pour garantir le succès de ce transfert, une coordination étroite a été établie entre les différents acteurs de la communauté portuaire.

Tous les moyens logistiques et organisationnels ont été mobilisés afin d’assurer un chargement fluide et sécurisé, répondant aux standards internationaux.

Cette nouvelle expédition témoigne de la volonté des pouvoirs publics de transformer les ports algériens en véritables leviers de croissance économique, capables de soutenir la dynamique croissante des échanges commerciaux hors secteur énergétique.

De Djen Djen vers l’Europe : le port au cœur d’une nouvelle vague d’exportations

Dans le sillage de cette réussite à l’Est, le port de Djen Djen (Jijel) confirme lui aussi sa montée en puissance. Dans une opération logistique coordonnée, le fleuron portuaire de la wilaya a entamé hier le chargement simultané de trois navires, transportant 29 000 tonnes de produits sidérurgiques supplémentaires vers l’Europe.

Cette opération « coup de poing » cible trois destinations stratégiques sur le bassin méditerranéen et au-delà :

10 000 tonnes de brames d’acier à destination de l’Italie .

. 5 000 tonnes de fil machine (bobines de fil d’acier) en partance pour l’Espagne .

. 14 000 tonnes de rond à béton destinées au marché albanais.

Le succès de ce déploiement repose sur une organisation millimétrée. « Cette opération reflète nos capacités opérationnelles et notre aptitude à accompagner les grands projets industriels », précise-t-on du côté de l’administration portuaire de Djen Djen.

Au-delà de la performance technique, cette activité témoigne de la compétitivité croissante du « Label Algérie ». En s’affirmant comme des hubs logistiques stratégiques en Méditerranée, les ports d’Annaba et de Djen Djen ne se contentent plus de traiter des marchandises ; ils deviennent le moteur d’une dynamique d’exportation durable, portée par une production nationale de plus en plus sollicitée sur les marchés mondiaux.