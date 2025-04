Commerce extérieur, jeunesse, services publics : les décisions clés du gouvernement

Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a présidé ce mercredi 16 avril 2025 une réunion du gouvernement consacrée à la mise en œuvre des orientations du président de la République formulées lors de la rencontre annuelle avec les opérateurs économiques tenue le 13 avril. Cette réunion a porté sur plusieurs dossiers stratégiques visant à renforcer le développement économique hors hydrocarbures, à promouvoir l’investissement local et à améliorer les services publics.

Au cœur des discussions figure la création de deux structures spécifiques : l’une pour organiser le commerce extérieur, l’autre pour promouvoir les exportations hors secteur des hydrocarbures. Ces dispositifs s’inscrivent dans la stratégie nationale de diversification de l’économie algérienne, encore fortement dépendante des revenus pétroliers. Leur mise en place vise à encadrer efficacement les échanges internationaux et à faciliter l’accès des produits algériens aux marchés étrangers.

Le gouvernement a également planché sur le projet de guichet unique dédié à l’organisation, à l’encadrement et à l’orientation des projets d’investissement. Ce guichet, qui devra être opérationnel rapidement, permettra de simplifier les procédures administratives et de fluidifier le parcours des investisseurs, notamment les jeunes porteurs de projets. À cet effet, des mesures concrètes seront prises pour exploiter les zones d’activités communales déjà prêtes, et pour renforcer l’offre foncière en faveur de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement.

Dans le même esprit, le Premier ministre a insisté sur l’importance d’adapter les règles applicables aux communes en fonction de leur réalité urbaine et de leur niveau de développement. Un nouveau système de classification des collectivités locales devrait ainsi voir le jour prochainement, avec pour objectif de favoriser un développement territorial équilibré.

Vers une réforme profonde de l’état civil

La réunion a également permis d’examiner la version finale du projet préliminaire de loi relative à l’état civil. Ce texte, enrichi conformément aux instructions présidentielles du 21 avril 2024, introduit des dispositions adaptées aux exigences de la numérisation et de la modernisation du service public. L’objectif est de simplifier les procédures administratives et de rapprocher l’administration du citoyen.

Sur le plan social, un exposé a été présenté sur la réforme et la promotion des services universitaires. Plusieurs axes d’amélioration ont été proposés pour garantir un meilleur cadre de vie aux étudiants, moderniser la gouvernance des établissements, et renforcer la qualité des prestations offertes.

Enfin, le gouvernement a écouté une présentation sur le Plan national pour l’autisme 2025-2029. Ce programme prévoit une série de mesures globales – médicales, sociales et éducatives – pour assurer une prise en charge adaptée des enfants autistes et un soutien renforcé à leurs familles, en droite ligne avec les engagements du président de la République.