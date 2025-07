Commerce extérieur : des milliers de marchandises bloquées dans les ports algériens

L’Algérie vient de franchir une nouvelle étape dans sa politique de régulation du commerce extérieur. Depuis le 1ᵉʳ juillet 2025, un Programme prévisionnel d’importation (PPI) est désormais exigé pour toute opération d’importation de marchandises destinées à la revente en l’état, de matières premières, de services ou d’équipements.

Cette mesure, officiellement entrée en vigueur le 9 juillet, a pris de court de nombreux opérateurs économiques, entraînant un blocage de plusieurs cargaisons dans les ports algériens, faute de documents réglementaires.

Procédure d’importation en Algérie : Qui est concerné par le PPI ?

Toutes les entreprises algériennes, sans exception, qui procèdent à des importations pour la revente en l’état, le fonctionnement ou l’équipement de leur activité ou la transformation industrielle sont concernées par cette nouvelle procédure.

Elles doivent impérativement déposer leur Programme prévisionnel d’importation (PPI) pour le second semestre 2025 au plus tard le 10 août. Cette mesure concerne également les opérations de domiciliation bancaire, qui sont désormais subordonnées à l’approbation de ce document par le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations.

Marchandises bloquées en Algérie : la procédure de régularisation

Selon un communiqué du ministère, les importateurs dont les marchandises sont bloquées dans les ports algériens — et dont la domiciliation ou le dédouanement n’a pas encore été effectué — peuvent régulariser leur situation en adressant un dossier par e-mail à : avis.revent@mcepe.gov.dz.

Le dossier doit comporter :

Une copie du registre de commerce ,

, Une copie de l’avis d’arrivée des marchandises (avant le 24 juillet),

Une facture définitive ,

, Un document de domiciliation bancaire, si disponible.

La Direction générale des douanes a précisé que les marchandises arrivées avant le 1ᵉʳ juillet 2025 seront traitées selon l’ancienne réglementation. Celles domiciliées entre le 1ᵉʳ et le 8 juillet seront étudiées au cas par cas.

Objectifs et impact du nouveau programme d’importation (PPI)

Le gouvernement assure que cette réforme a pour objectif de rendre les échanges commerciaux plus transparents, de freiner la fraude fiscale et le commerce informel, de protéger les réserves de change, de limiter les sorties illicites de devises, et de stimuler la production nationale.

Selon les chiffres du ministère, environ 300.000 entreprises sont concernées par ces nouvelles procédures. La pression des opérateurs a d’ailleurs poussé le ministère à prolonger le délai initial du dépôt des programmes, fixé au départ au 31 juillet, jusqu’au 10 août 2025.

Réforme du commerce extérieur : inquiétudes des opérateurs économiques

Malgré son objectif louable de structuration du commerce extérieur, cette réforme a provoqué une certaine panique dans les milieux économiques, en particulier parmi les petites entreprises qui importent des produits essentiels ou des équipements de production.

De nombreux experts appellent le gouvernement à accompagner les opérateurs pour éviter que ces nouvelles règles ne freinent l’activité économique ou ne créent des pénuries sur le marché local.

