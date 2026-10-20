Commerce électronique en Algérie : découvrez les solutions digitales d’Al Salam Bank

Le développement du commerce en ligne et la progression des usages numériques font évoluer les attentes des consommateurs et des entreprises en Algérie. Paiements à distance, sécurisation des transactions et accès aux services bancaires depuis un smartphone : ces pratiques transforment progressivement les interactions entre les banques, les commerçants et leurs clients.

Dans ce contexte, les établissements bancaires sont amenés à adapter leurs services aux nouveaux usages, notamment en matière de paiement, de gestion des opérations et d’accès aux services à distance.

À l’occasion de la cinquième édition du Salon du E-Commerce et des Services en Ligne, ECSEL Expo 2026, organisée au Palais des Expositions de la SAFEX, à Alger, nous avons rencontré M. Azzouz Abdelmalek, représentant d’Al Salam Bank Algérie, pour évoquer l’évolution du commerce électronique, les besoins bancaires qui en découlent et les solutions numériques proposées par la banque.

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Commerce électronique en Algérie : évolution des usages et nouveaux besoins bancaires

Comment analysez-vous l’évolution du commerce électronique en Algérie ces dernières années ? Quels changements observez-vous dans les habitudes des consommateurs et les pratiques des commerçants ?

Les usages du paiement en ligne se sont élargis. Ils concernent désormais les achats, mais aussi le règlement de factures et différents services. Selon les données du GIE Monétique, plus de 27 millions de paiements sur Internet ont été recensés en 2025, soit une progression de 38,4 % par rapport à 2024.

Cette évolution donne un aperçu de la place croissante des paiements numériques dans les usages.

Pour les commerçants , le développement de la vente en ligne implique également de pouvoir encaisser les paiements et suivre les opérations associées à leur activité.

, le développement de la vente en ligne implique également de pouvoir encaisser les paiements et suivre les opérations associées à leur activité. Pour les consommateurs , la facilité d’achat va de pair avec la confiance dans le paiement et dans le vendeur.

, la facilité d’achat va de pair avec la confiance dans le paiement et dans le vendeur. Pour les banques, l’enjeu est de proposer des services adaptés à ces besoins et de veiller à ce que les clients puissent comprendre et utiliser les solutions mises à leur disposition.

Dans quelle mesure cette évolution transforme-t-elle les besoins bancaires des particuliers et des entreprises ? Assiste-t-on à une demande croissante de solutions de paiement à distance, de services accessibles en ligne et d’opérations bancaires plus rapides ?

L’évolution des usages numériques fait émerger de nouveaux besoins en matière d’accès aux services bancaires. Les particuliers peuvent notamment souhaiter consulter leurs comptes, effectuer des virements ou suivre leurs opérations à distance. Les entreprises, de leur côté, ont besoin d’outils adaptés à la gestion de leurs flux financiers et au suivi de leurs mouvements bancaires.

Les données du GIE Monétique illustrent également cette évolution : les paiements par terminal de paiement électronique (TPE) ont atteint 10,09 millions d’opérations en 2025, soit une hausse de 80,9 % par rapport à 2024.

Pour les banques, ces évolutions soulignent l’importance de proposer des services permettant aux clients d’accéder à leurs comptes, d’effectuer certaines opérations et d’en assurer le suivi. La rapidité d’exécution doit également s’accompagner d’une information claire sur les conditions d’utilisation et les délais applicables.

Chez Al Salam Bank Algérie, nos solutions digitales s’inscrivent dans cette démarche, en proposant notamment des fonctionnalités de consultation et d’exécution d’opérations bancaires à distance.

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Al Salam Bank Algérie : les solutions de banque digitale pour les particuliers et les entreprises

Face à ces nouveaux usages, quelles solutions digitales Al Salam Bank Algérie propose-t-elle aujourd’hui à ses clients ? Quels besoins ces services permettent-ils de couvrir, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels ?

Notre offre digitale s’adresse aux particuliers, aux professionnels et aux entreprises, avec des services adaptés à leurs besoins bancaires.

Pour les particuliers, l’application MySalam+ permet de consulter les comptes, d’effectuer des virements et de suivre les opérations, les dépôts et les financements. Elle intègre également des fonctionnalités liées aux opérations en Bourse. Les clients peuvent par ailleurs effectuer des demandes de chéquier ou de carte CIB et procéder à l’ouverture d’un compte à distance, sous réserve des conditions applicables.

Pour les professionnels et les entreprises, MySalam Pro et Al Salam Business Portal proposent notamment des fonctionnalités de consultation des soldes, de suivi des mouvements bancaires, de téléchargement des relevés et d’exécution de virements de masse, par exemple pour le paiement des salaires ou des fournisseurs.

Notre offre comprend également la carte Amina, qui permet d’effectuer des retraits aux distributeurs automatiques et des paiements sur les terminaux de paiement électronique. Le service E-Amina permet, quant à lui, d’effectuer des paiements sur Internet.

Enfin, e-Tayssir propose un parcours de financement pour l’acquisition d’équipements domestiques et de motos auprès de partenaires agréés. Le parcours est réalisé à distance, de la demande de financement à la livraison à domicile, selon les conditions applicables.

Ces solutions couvrent différents besoins, de la gestion quotidienne des comptes aux paiements et à certaines démarches de financement, en fonction du profil du client et du service concerné.

Pour les commerçants et les entreprises qui souhaitent développer leurs ventes en ligne, quels dispositifs ou services bancaires la banque met-elle à leur disposition pour faciliter l’encaissement, la gestion des transactions et le suivi des opérations ? Pourriez-vous illustrer votre réponse par des cas d’usage concrets ?

Les besoins diffèrent selon les activités et les opérations concernées.

Sur le volet du financement des achats, e-Tayssir illustre notre coopération avec des plateformes partenaires. Un distributeur d’électroménager ou de mobilier peut ainsi proposer à ses clients un parcours de financement en ligne, sous réserve de leur éligibilité et de l’acceptation de leur dossier.

Pour les commerçants qui associent ventes en ligne et activité en magasin, les terminaux de paiement électronique permettent l’encaissement par carte CIB au point de vente. Les clients professionnels disposant des services bancaires concernés peuvent également consulter leurs mouvements et télécharger leurs relevés afin de suivre leurs opérations.

Pour les entreprises, Al Salam Business Portal et MySalam Pro proposent des fonctionnalités de gestion bancaire quotidienne, notamment la consultation des soldes et des mouvements, le téléchargement des relevés ainsi que le suivi des financements et de leurs échéanciers.

Le portail permet également de gérer les pouvoirs des utilisateurs et de transmettre des fichiers de virements de masse. À titre d’exemple, une PME peut télécharger ses relevés pour rapprocher les règlements reçus de ses factures clients, puis préparer un fichier de virements destiné au règlement de plusieurs fournisseurs.

Ces différents services répondent à des besoins complémentaires : financement des achats, encaissement au point de vente et gestion des opérations bancaires de l’entreprise.

Paiement en ligne en Algérie : sécurité des transactions et confiance des utilisateurs

La confiance demeure un enjeu essentiel dans l’adoption des paiements numériques. Comment Al Salam Bank Algérie répond-elle aux préoccupations liées à la sécurité des transactions, à la protection des données et à la prévention de la fraude ?

La sécurité des transactions et la protection des données font partie des enjeux associés à l’utilisation des services bancaires à distance.

Nos services de banque à distance prévoient des mécanismes d’authentification, notamment des fonctionnalités biométriques. Dans le cadre de l’ouverture de compte à distance, la vérification de l’identité repose sur l’utilisation de la carte nationale d’identité biométrique et d’un selfie dynamique.

Le paiement sur Internet par carte CIB s’inscrit également dans le cadre de sécurité défini par le GIE Monétique, notamment en matière d’homologation des sites marchands et d’authentification des paiements.

La protection des données constitue un autre volet de cette démarche. La politique de protection des données publiée par la banque précise les finalités de traitement, les mesures de sécurité prévues et les modalités permettant aux personnes concernées d’exercer leurs droits.

Enfin, la prévention de la fraude repose également sur les précautions prises par les utilisateurs. Il est notamment important de préserver la confidentialité de ses codes, de privilégier les canaux officiels et de contacter rapidement la banque en cas d’opération suspecte.

Au-delà de la disponibilité des outils, quels sont, selon vous, les principaux freins à l’adoption des services bancaires digitaux en Algérie ? Quel rôle les banques peuvent-elles jouer dans l’accompagnement des utilisateurs et la diffusion de ces nouveaux usages ?

L’un des freins peut être l’appréhension liée à l’utilisation d’un outil que l’on ne maîtrise pas encore. Disposer d’un smartphone ne signifie pas nécessairement être à l’aise avec une application bancaire. Certains clients ont besoin d’explications sur les différentes étapes et les fonctionnalités disponibles avant de réaliser leurs opérations à distance.

Il est également important de communiquer clairement sur les frais, les conditions d’utilisation et les démarches à suivre en cas de difficulté. La qualité de la connexion et la facilité de prise en main peuvent aussi influencer l’utilisation de ces services.

Les banques ont un rôle à jouer dans cet accompagnement. Une démonstration ou une explication en agence peut aider un client à mieux comprendre le fonctionnement d’une application et à gagner en autonomie.

Le développement des services numériques doit ainsi s’accompagner d’une information accessible et d’une possibilité de contacter un interlocuteur lorsque cela est nécessaire.

ECSEL Expo 2026 : les ambitions d’Al Salam Bank pour le numérique en Algérie

Al Salam Bank Algérie participe à la cinquième édition d’ECSEL Expo 2026. Quel intérêt représente ce rendez-vous pour la banque, notamment en matière de proximité avec les clients, de rencontre avec les entreprises et de présentation de ses solutions numériques ?

ECSEL Expo nous donne l’occasion de rencontrer les publics auxquels nos solutions s’adressent, dans un environnement consacré au commerce électronique et aux services en ligne.

Nous y avons notamment présenté MySalam+, MySalam Pro et nos cartes de paiement. Ces échanges permettent de présenter les fonctionnalités des services et de répondre aux questions des visiteurs en fonction de leurs besoins.

Un particulier peut, par exemple, chercher à mieux comprendre les fonctionnalités de son application ou les modalités d’utilisation de sa carte. Une entreprise peut, de son côté, s’intéresser aux outils de consultation de ses comptes, au suivi de ses opérations ou à la gestion de ses virements.

Pour la banque, ces rencontres sont aussi l’occasion de recueillir les questions des visiteurs et de mieux comprendre les sujets sur lesquels ils souhaitent être accompagnés.

À moyen terme, quelles évolutions anticipez-vous pour les services bancaires digitaux en Algérie ? Quelles seront, selon vous, les priorités pour accompagner le développement du commerce électronique et construire un écosystème numérique plus intégré ?

Les services bancaires à distance devraient continuer à occuper une place importante dans les usages, à mesure que les particuliers et les entreprises s’approprient les outils numériques et que les commerçants développent l’acceptation des paiements électroniques.

L’un des enjeux sera de faciliter l’articulation entre les différentes étapes d’une opération, de l’achat au paiement et au suivi de la transaction. Cela suppose notamment une coopération entre les banques, les acteurs du paiement et les plateformes marchandes.

Chez Al Salam Bank Algérie, le développement des services numériques s’inscrit dans notre activité de banque fondée sur les principes de la finance islamique, sous la supervision de notre comité Charia. Les évolutions des usages et des solutions proposées doivent donc s’inscrire dans ce cadre, tout en tenant compte des besoins des clients et des exigences liées à la sécurité des opérations.

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