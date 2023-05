Commerce : adoption d’une feuille de route pour réguler le secteur

Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Tayeb Zitouni, a présenté une feuille de route qui comprend six grands axes pour réguler le secteur.

Plusieurs axes ont été abordés parmi eux, la mise en place d’un « plan de distribution » pour faire face à la hausse des prix et assurer une distribution régulière et équitable des biens de consommation.

Cette stratégie, qui vient concrétiser les réformes initiées par le président de la république, Abdelmadjid Tebboune, repose sur l’éthique du travail administratif et l’encouragement et la valorisation des compétences. Le renforcement de la coordination avec le ministère de l’Intérieur et les groupes locaux est visé afin de pouvoir absorber le marché parallèle et rediriger les espaces commerciaux achevés.

Le ministre a affirmé qu’il y a la volonté d’approuver un programme continu de suivi de la conformité des produits offerts à la consommation et de s’appuyer sur la transparence des pratiques commerciales appliquées par différents concessionnaires. Il a appelé les concessionnaires économiques à revoir la marge bénéficiaire appliquée à tous les produits vendus.

Des « mesures fermes » pour mettre un terme aux violations enregistrées dans les marchés nationaux devraient entre mis en place selon le premier responsable du secteur économique en Algérie. Le tout afin de protéger le pouvoir d’achat des citoyens et de participer à la stratégie de l’État et aux efforts publics.

Le % d’inflation en hausse en Algérie

L’Office National des Statistiques (ONS) a récemment publié un bilan concernant l’évolution de l’indice des prix à la consommation (IPC). Ce paramètre mesure les variations des prix des biens et services achetés par les ménages et il est souvent utilisé pour évaluer l’inflation.

L’IPC ainsi que l’inflation ont enregistré une hausse considérable en Algérie.

En mars 2023, par rapport au mois de février, l’IPC a augmenté de 1,9% au niveau national, avec une augmentation de 3,1% des prix des produits alimentaires. Le taux d’inflation annuel a également augmenté à 9,4% en mars, contre 9,3% en février.