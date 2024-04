Les commerçants appelés à reprendre leurs activités dès cette date

En prévision des vacances de l’Aïd el-Fitr, le Ministère du Commerce a pris des mesures exceptionnelles pour garantir la continuité des services. Pendant cette période de fête, les autorités ont mobilisé plus de 51 000 commerçants pour garantir la disponibilité des produits essentiels.

Elles ont également déployé environ 2540 agents de contrôle à travers le pays pour superviser efficacement la mise en œuvre des programmes de permanence dans les commerces.

Aujourd’hui, le Ministère a émis une déclaration cruciale pour les commerçants et les acteurs économiques, marquant la fin de la période de l’Aïd et le retour à l’activité commerciale normale.

Cette annonce signifie que dès le samedi 13 avril, tous les commerçants sont tenus de reprendre leurs activités habituelles. Elle vise à dynamiser l’économie locale et à répondre aux besoins des consommateurs après les jours de célébrations et de recueillement.

Le Ministère encourage vivement les commerçants à se conformer à cette directive afin de garantir une reprise harmonieuse et efficace des activités commerciales après la période de l’Aïd el-Fitr.

Le plan du Président Abdelmadjid Tebboune pour renforcer le pouvoir d’achat

Rappelons que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a récemment dévoilé un plan stratégique en trois volets pour améliorer le pouvoir d’achat des ménages en Algérie. L’une des mesures phares de ce plan est une augmentation progressive des salaires, avec pour objectif final un doublement d’ici 2027.

Cette annonce intervient dans un contexte où de nombreux Algériens font face à des difficultés économiques, notamment en raison de la hausse des prix et du coût de la vie. Le plan du président vise à apporter un soulagement à ces ménages en leur offrant des perspectives d’amélioration concrètes.

Ce plan a déjà mis en œuvre sa première étape, augmentant les salaires de 47%, ce qui a immédiatement amélioré le pouvoir d’achat de nombreuses familles. Les années à venir verront la poursuite de cette augmentation, avec une mise en place progressive des 53% restants.

Cette initiative montre l’engagement du gouvernement algérien à soutenir ses citoyens et à renforcer la stabilité économique et sociale du pays. Elle devrait également contribuer à renforcer la confiance des Algériens dans l’avenir et à stimuler la croissance économique.

