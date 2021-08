Comment une Algérienne de 93 ans se retrouve de force en France ?

C’est une triste fin qui attendait en France Malika Khali, une femme Algérienne âgée de 93 ans. Cette nonagénaire est jetée dans un avion depuis l’Algérie, et elle se retrouve seule, sans personne à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle à Paris, en France. Comment La pauvre femme s’est-elle retrouvée là ? Personne ne le sait. Ou pas encore.

Selon le journal Français, Vosges Matin, Malika Khali a été retrouvée entrain d’errer seule, sans savoir ou elle va à l’aéroport parisien. Avec seulement, en sa possession, ses papiers d’identité, un sac d’effet personnels et son sac à main, la vielle femme ne savait plus à quel sain se vouait au milieu du vacarme.

Elle voulait finir sa vie en Algérie mais …

Selon la même source, Malika Khali est l’une de ces Chibaniyas ayant vécues seules, et dont l’existence est peu connue en France. C’est à l’age de 40 ans qu’elle avait quitté pour la première fois l’Algérie pour venir s’installer en France, et plus exactement à Remiremont dans les Vosges françaises, près des frontières Allemandes. Malika ne s’est jamais mariée, et elle n’avait pas eu d’enfant.

Fortement impliquée dans la vie communautaire à Remiremont, Malika y vit et y travaille en tant qu’ouvrière, jusqu’à sa retraite. À l’age de 83 ans, elle décide de revenir en Algérie, ou elle voulait passer ses derniers jours. En effet, elle prend un avion et retourne à sa terre natale, ou elle va y rester pendant pus de dix ans, avant qu’elle ne se retrouve de nouveau en France, mais cette fois-ci, contre son gré, précise le journal Français.

Personne ne sait qui elle est, ni pourquoi elle est en France

Ce sont les services de l’aéroport Paris Charles De Gaulle qui ont retrouvé la pauvre Malika errer entre les voyageurs. La vielle dame aurait été jetée dans un avion depuis Alger. Heureusement, elle avait sur elle ses papiers d’identité, ce qui avait permis de la prendre en charge dans un hôpital en attendant de retrouver un de ses proches en France.

Suite à plusieurs appels lancés sur les réseaux sociaux, Malika est identifiée par l’un des habitants de Remiremont. Il vient auprès d’elle, la soutient, et l’aide à retourner dans la ville ou elle a passé la moitié de sa vie, et près de sa communauté qui s’est montrée largement solidaire avec elle.

Malheureusement, l’état de santé de Malika se dégrade, et au bout de quelques jours, elle rend l’âme dans un hôpital de la région. Le mystère de son retour forcé en France, alors qu’elle a pris toutes ses dispositions pour finir sa vie en Algérie, n’a pas été résolu.

Cependant, le maire de Remiremont ainsi que plusieurs citoyens, ont tout fait pour que cette femme Algérienne ait droit à des funérailles conformes au rite musulman. Malika a été enterrée près de chez elle, la ou elle a pu se construire une vie, à Remiremont.