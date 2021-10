YouTube est un site de streaming avec de riches contenus, mais dont le téléchargement s’avère très compliqué. Cependant, il existe bien des méthodes pour y arriver. Comment télécharger une vidéo depuis YouTube en MP3 ? Découvrez ici l’essentiel à savoir à ce sujet.

Téléchargez votre vidéo YouTube en MP3 sur le convertisseur en ligne Go-MP3.com

L’un des meilleurs moyens dont vous disposez pour télécharger une vidéo depuis YouTube en MP3 est de vous rendre sur le site go-mp3. Il s’agit d’un site de téléchargement MP3 gratuit qui vous offre la possibilité de convertir des vidéos YouTube en MP3. Que ce soit des chansons ou autres types de vidéos, vous pouvez effectuer le téléchargement sous une multitude de formats. Pour obtenir le fichier MP3 de votre vidéo YouTube, vous devez :

Insérer l’URL de la vidéo YouTube ou un mot clé dans la zone de recherche présente sur la page d’accueil.

Choisir le format MP3 puis cliquer sur le bouton « Télécharger » ;

Attendre que la conversion s’achève pour télécharger votre fichier.

Par ailleurs, le site prend en charge toutes les plateformes et vous pouvez y accéder depuis votre ordinateur, smartphone ou tablette. En outre, vous n’êtes pas obligés de posséder un compte pour convertir et télécharger des milliers de vidéos sous format MP3.

Utilisez le convertisseur GO-MP3

Incontestablement l’un des meilleurs outils disponibles pour télécharger une vidéo depuis YouTube en MP3, le convertisseur GO-MP3 se montre très utile. En effet, grâce à ce convertisseur YouTube mp3 gratuit, la conversion et le téléchargement de fichier MP3 à partir de vidéos YouTube n’a jamais été aussi facile. Comme vous l’aurez compris, sa gratuité est l’un des points forts qui le démarquent des autres outils.

Vous pouvez télécharger le fichier que vous désirez en tout anonymat. Pour cela, il vous suffit d’accéder à la plateforme YouTube puis rechercher la vidéo voulue. Ensuite, vous devrez lancer sa lecture et copier son lien URL. Une fois cela réalisé, vous n’aurez qu’à coller le lien dans la barre de recherche affichée sur GO-MP3 et commencer la conversion en format MP3. Pour finir, effectuez le téléchargement de votre fichier pour l’écouter à n’importe quel moment en haute définition et sur n’importe quel support. Il convient de noter que GO-MP3 est le meilleur convertisseur le plus rapide de vidéos en ligne du monde. De plus, il est assez simple à utiliser et vous permet une expérience utilisateur sans égale.

Usez du convertisseur YouTube MP3 en ligne MP3 YouTube

Vous avez également la possibilité de réaliser votre téléchargement en utilisant le convertisseur YouTube en ligne MP3 YouTube. Il s’agit d’un outil dont la facilité d’utilisation est étonnante. Vous n’aurez juste qu’à faire le copier-coller de l’URL de la vidéo YouTube puis lancer le téléchargement du fichier MP3 en un seul clic. Ensuite, vous obtiendrez votre fichier MP3 avec une qualité audio maximale. La qualité audio fait partie des aspects sur lesquels MP3 YouTube met un point d’honneur.

Par ailleurs, il faut avouer que le convertisseur en ligne propose une bonne rapidité de conversion MP3. Vous devez également savoir que cet outil est compatible avec YouTube, mais également plus de 1000 autres sites afin de vous permettre le téléchargement d’une flopée de fichiers.