Comment supprimer la gestion à distance sur l’iPhone (guide complet)

Les entreprises se sont adaptées à l’ère numérique comme d’autres entités de la vie moderne. Elles ont commencé à se remettre aux gadgets pour accomplir différentes tâches au quotidien. Le travail devient plus accommodant et la collecte de donnée devient plus rapide et facile grâce à ces gadgets.

Les gadgets comme les téléphones portables et les ordinateurs offrent néanmoins trop de liberté aux utilisateurs pour qu’ils veuillent s’astreindre à du travail. C’est là que la gestion des appareils mobiles ou MDM entre en jeu.

Le MDM limite les fonctionnalités de votre appareil pour que vous l’utilisiez seulement pour le travail. C’est déconcertant, surtout pour ceux qui veulent utiliser leurs gadgets à d’autres fins. Cet article traite de la gestion des appareils mobiles et de la gestion à distance, de leurs utilisations et de la façon dont on peut les supprimer.

Commençons sans plus tarder.

Table des matières

-Qu’est-ce que la gestion à distance et le MDM ?

-Comment fonctionne la gestion à distance ?

-Comment vérifier si mon iPhone est verrouillé par MDM ?

-Que faire si votre iPhone est verrouillé par la gestion à distance ?

Qu’est-ce que la gestion à distance et le MDM ?

La gestion des appareils mobiles ou MDM en abrégé est un outil utilisé par les entreprises pour gérer tous les appareils mobiles inscrits dans des programmes MDM à distance.

Cela signifie que ces outils sont en mesure de surveiller tous les appareils utilisés dans une entreprise, tels que les ordinateurs portables, les tablettes et même les smartphones.

Les MDM sont très utiles pour améliorer l’efficacité d’une entreprise, car ils garantissent que tous les appareils sont utilisés pour le travail. Ils fournissent du contrôle aux entreprises et permettent aussi à la direction d’avoir accès aux données sensibles stockées à l’intérieur. Ces logiciels disposent aussi d’une sécurité améliorée pour assurer la sécurité des données de l’entreprise.

Des établissements tels que les écoles, les restaurants et les hôpitaux ont commencé à utiliser cet outil dans leurs activités en considération de ces avantages.

Comment fonctionne la gestion à distance ?

La gestion à distance dans un MDM est basée sur une architecture client-serveur. Cela signifie que le serveur central fournit et gère la plupart des ressources et services à consommer par le client.

Le processus s’effectue par le biais d’une connexion réseau reliant plusieurs ordinateurs clients. Dans ce contexte, les appareils mobiles font office de clients tandis que les serveurs MDM appliquent et gèrent les politiques, les applications et les configurations de l’entreprise.

Les administrateurs informatiques peuvent gérer les appareils inscrits à distance par le biais du serveur MDM grâce à la technologie over-the-air. Cela s’applique surtout aux gadgets et aux appareils que les entreprises ou les établissements donnent à leurs employés.

Si vous rencontrez le même problème, il est probable que votre appareil est verrouillé par MDM, ce qui signifie qu’un profil de gestion à distance a été installé au préalable. Cet appareil a alors des fonctionnalités limitées et peut être géré à distance par votre entreprise.

Comment vérifier si mon iPhone est verrouillé par MDM ?

Le profil de gestion à distance iPhone ne peut être installé qu’après configuration d’un appareil. Vous ne pouvez pas ainsi installer un profil de gestion à distance sur un ancien appareil, à moins de tout effacer et de repartir de zéro.

Pour savoir si votre appareil est verrouillé par MDM ou non, suivez ces étapes :

Commencez par vous rendre dans les Réglages

Vérifiez si un message de supervision apparaît dans la partie supérieure de la page principale des Réglages. Il doit indiquer que votre appareil est géré par une entreprise.

Allez ensuite dans ‘Général’ et cherchez la rubrique « VPN et gestion de l’appareil ».

Vérifiez ensuite les fonctions qui ont été modifiées sur votre appareil.

Vous verrez dans la plupart des cas un écran indiquant que « la gestion à distance et le nom de l’entreprise configureront automatiquement votre appareil » pendant la phase de configuration.

Une fois que vous avez effectué ces étapes, vous devriez maintenant être en mesure de vérifier si votre appareil est verrouillé par MDM ou non.

Que faire si votre iPhone est verrouillé par la gestion à distance ?

Les seules actions que vous pouvez entreprendre à ce stade sont de vivre avec les restrictions du logiciel ou de les supprimer.

Contourner le verrouillage de la gestion à distance à l’aide d’un administrateur

Le moyen le plus simple de supprimer la gestion à distance de votre appareil est de demander l’aide du service informatique. Ils peuvent la supprimer puisqu’ils l’ont installée en premier lieu.

Cela peut cependant être impossible dans les cas où la gestion à distance fait partie de la politique de l’entreprise. Cela ne s’applique pas non plus à ceux qui ont acheté un téléphone d’occasion, car il est pratiquement impossible de retrouver ceux qui ont installé le profil MDM en premier lieu.

C’est pour cette raison que des logiciels ont été développés pour contourner les verrous de gestion à distance, de sorte que les utilisateurs puissent tirer le meilleur parti de leurs appareils.

Contourner le verrouillage de la gestion à distance avec un outil de déverrouillage

Choisissez toujours un logiciel professionnel comme iMyFone LockWiper pour contourner les verrous de gestion à distance de votre appareil. Vous serez capable de contourner toute forme de MDM inscrit sur votre appareil et accéder à toutes les fonctionnalités disponibles avec LockWiper.

Son interface conviviale le rend facile à l’utiliser pour n’importe qui.

Voici les étapes à suivre pour contourner le verrouillage de la gestion à distance avec LockWiper :

Étape 1. Commencez par télécharger et installer LockWiper sur votre PC et sélectionnez le mode de déverrouillage Bypass MDM Lock sur l’interface principale.

Étape 2. Connectez votre appareil au PC à l’aide d’un câble USB.

Étape 3. Réinitialisez ensuite votre appareil à partir des Réglages.

Étape 4. Configurez la langue, la région et le Wi-Fi après la réinitialisation jusqu’à ce que vous tombiez sur l’écran de verrouillage de la gestion à distance.

Étape 5. Lancez le processus de contournement une fois l’écran de verrouillage de la gestion à distance affiché en cliquant sur Démarrer sur votre PC.

Attendez que le logiciel termine le processus avant d’utiliser votre appareil.

Il est essentiel de noter que le logiciel ne fonctionnera pas si vous commencez le contournement alors que votre appareil n’est pas sur l’écran de verrouillage de la gestion à distance. Il est toujours préférable de procéder à une double vérification avant de lancer le processus de contournement.

Conclusion

Les établissements tels que les entreprises et les écoles actuelles ont commencé à équiper leurs employés et étudiants d’appareils avec lesquels ils peuvent assurer un travail efficace.

Ces gadgets ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins que le travail en raison du profil Mobile Device Management installé, lequel permet aux entreprises de gérer et de collecter les données des appareils remis à leurs administrés à distance.

Ce profil peut être supprimé par votre service informatique s’il y est autorisé. Dans le cas contraire, vous pouvez essayer de le contourner vous-même en utilisant un logiciel professionnel comme LockWiper.