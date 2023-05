Comment Suivre en direct les résultats de la Ligue des Champions de la CAF ?

La Ligue des Champions de la CAF est l’une des compétitions les plus attendues de l’année pour les fans de football africain. Pour ceux qui souhaitent suivre les résultats en temps réel, il est important de connaitre les différentes options disponibles.

Les différentes options pour suivre les résultats en direct

TV, sites web, applications, plusieurs alternatives s’offrent à vous, si vous souhaitez suivre en direct les matchs de la Ligue des champions CAF.

Chaîne TV

Les matchs de la ligue des champions CAF sont diffusés exclusivement sur la chaîne beIN Sports Qatar. Vous pouvez donc souscrire à un abonnement à cette chaîne pour suivre les différentes affiches au programme. Par ailleurs, certaines rencontres sont diffusées sur des chaînes africaines gratuites, et des chaînes internationales. Il s’agit notamment de Libya Sport, Movistar Liga De Campeones, ARENA SPORT, Rai 1, TRT Spor HD, Italia 5, Sky Sport 1, BT Sport 2 HD.

Sites web

Avec le développement d’internet, il est possible de suivre directement les matchs en ligne. À titre d’exemple, vous pouvez voir les matchs en direct de la Ligue des champions d’Afrique sur Sportytrader, une plateforme spécialisée dans la diffusion instantanée des rencontres sportives ayant lieu aussi bien dans le football, que le tennis, le Basket, et le Rugby.

Les applications

Avec l’avènement des smartphones, il est possible de suivre des matchs à partir des applications. Pour ce qui concerne la Ligue des champions CAF, vous pouvez installer par exemple sur votre téléphone :

Ligue des champions CAF direct qui offre à ses utilisateurs une interface fluide et personnalisable ;

Scores for CAF Champions League qui donne les résultats des différentes rencontres, les informations sur les joueurs, les statistiques des dernières éditions, etc. ;

Kawarji qui est une plateforme tunisienne spécialisée dans l’actualité du foot africain et du top 5 des championnats européens.

Les réseaux sociaux

Facebook, Twitter, etc., les réseaux sociaux peuvent aussi vous aider à suivre les résultats des rencontres de la ligue des champions. Pour cela, il suffit de rechercher les comptes officiels des organismes spécialisés, et de vous y abonner.

Avantages et inconvénients des différentes solutions pour suivre les matchs

Comme nous venons de le mentionner, il est possible de suivre les matchs de la ligue des champions africaine sur différents canaux. Si les chaînes TV permettent de suivre de façon plus confortable les matchs, les frais d’abonnement sont généralement élevés. Bon nombre de personnes se tournent donc vers les sites web et les applications qui sont des solutions moins onéreuses. De plus, contrairement aux chaînes TV, elles vous permettront de suivre en tout temps et en tout lieu le déroulement des rencontres. Enfin, en optant pour un site web, vous aurez la possibilité de faire directement des paris, et d’obtenir le meilleur bonus possible.

Comment suivre les matchs de la ligue des champions de la CAF sur les sites web, les applications, et les réseaux sociaux ?

Pour suivre les résultats des matchs de la ligue des champions CAF sur un site web spécialisé, il suffit d’entrer l’adresse du site dans votre navigateur. En ce qui concerne les applications, vous pouvez vous rendre sur PlayStore, rechercher, et télécharger celles qui vous intéressent. Enfin, vous devez créer un compte sur un réseau social, twitter de préférence, avant de pouvoir y suivre les résultats des matchs.

Photo d l’article : Photo by Chris Benson on Unsplash