Comment se passe le transit de colis à l’international ?

Lorsque vous commandez sur le net, vous avez la possibilité d’acheter des articles depuis chez vous qui proviennent de l’autre côté du globe. Dans ce cas, il est fort probable que vos colis passent entre les mains de services postiers spécialisés dans le transfrontalier. Comment le colis arrive alors jusque chez vous ? Explications.

Prenons cet exemple : vous commandez un article Aliexpress provenant de Chine. Le géant du e-commerce est en partenariat avec l’entreprise de transport Yun Express. À l’issue de votre commande, le colis est préparé par le vendeur puis transmis en service postal ; une référence d’expédition vous est alors communiquée (en règle générale par email). Yun Express possède ses propres entrepôts en France par exemple, la société se charge donc d’acheminer votre commande jusqu’en métropole. Par la suite, votre paquet sera transmis à l’un de ses collaborateur sur le territoire, tels que Colissimo, Chronopost, UPS, Fedex, etc…Mais de votre côté, comment effectuer facilement le suivi colis Yun Express ?

Le numéro qui vous a été transmis par le vendeur est ainsi le numéro propre à Yun Express. Il se compose de deux lettres YT puis de 16 chiffres. Il n’est pas rare d’avoir affaire à cette entreprise puisqu’elle collabore avec de nombreux vendeurs à travers la Chine, gros exportateur de produits en e-commerce. Attention, ce numéro n’est valable et traçable que pendant la période pendant laquelle ce transporteur détient votre colis. Par la suite, étant donné qu’il passe dans les mains d’une compagnie en France, le numéro d’expédition peut être amené à changer. C’est pourquoi il arrive que vous ne pouviez pas suivre votre colis jusqu’au bout, le site affichant dans son suivi le message suivant : « Le colis est arrivé à l’installation du transporteur ». Comprenez : il a été transmis à une autre compagnie de messagerie.

Pas de panique alors. Il existe sur le net des sites de tracking (également disponibles sous forme d’applications Android ou iOS) qui regroupent les données de centaines de vendeurs, services postaux et transporteurs. Cela vous évite ainsi de rechercher en vain où est votre colis à l’instant T, vous n’avez qu’à vous rendre sur un seul et même site. Les informations leur sont communiquées de façon synchronisée à l’aide de l’enregistrement automatique du colis dans les différents systèmes. Un gain de temps et d’énergie pour vous, une tranquillité d’esprit aussi.

Vous obtenez donc le détail des différentes étapes déjà terminées, du statut actuel de votre colis (localisation, prise en charge), le nom du prestataire qui s’en occupe et l’estimation plus précise du délai de livraison. Peu importe que vous n’ayez pas en main tous les numéros d’expédition relatifs aux différents transporteurs, un seul suffit, ces sites retrouvent votre paquet.

C’est un service gratuit, disponible en outre sur des interfaces traduites dans plusieurs langues, adaptées à votre zone géographique. Simple d’utilisation, rapide, ils sont un élément de solution face au désarroi ou aux réticences de certains consommateurs qui déplorent les colis « égarés », ou jamais livrés.

En effet, il existe malheureusement un certain nombre de gens qui ont déjà fait la désagréable expérience de ne jamais recevoir leur commande. Parfois même, le statut du colis annonce une livraison qui ne s’est en fait jamais produite. Grâce à ce système, il devient plus aisé de tracer, surveiller et identifier à quel moment la livraison a pu être interrompue.

De fait, espérons que cela limite notamment les vols de colis, tout de même fréquents. Certains types de paquets, de produits sont visés en particulier et certaines périodes sont aussi propices à ces vols (Noël, fin d’année…).

Quoi qu’il en soit, qu’importe d’où provient votre colis, le tracking vous apporte aujourd’hui la possibilité de savoir à tout moment où en est le transit de votre paquet ; le e-commerce se développe à vitesse grand V, il faut bien que les enjeux liés à ce marché tels que le traitement des livraisons soit aussi à la hauteur des attentes des consommateurs !