La perte d’une carte bancaire peut être source de préoccupations, mais Algérie Poste facilite désormais le remplacement de la carte « Eddahabia » grâce à une procédure simple à effectuer via l’application mobile. Suivez attentivement ces étapes pour un remplacement sans tracas :

Connexion à l’Application Poste Mobile : Ouvrez l’application sur votre smartphone et connectez-vous à votre compte.

Accéder à la Section « Demandes » : Une fois connecté, dirigez-vous vers la section « Demandes » dans le menu principal de l'application.

Choisir « Remplacement de Carte » : Dans la section « Demandes », sélectionnez l'option dédiée au « Remplacement de Carte ».

Remplir les Informations Nécessaires : Suivez les instructions pour remplir les informations requises, telles que votre numéro de compte et d'autres détails nécessaires au processus.

Valider la Commande : Une fois les informations saisies, validez votre commande pour lancer le processus de remplacement.

Cette démarche simple et rapide via l’application mobile de la Poste offre une solution pratique aux utilisateurs pour remplacer leur carte « Eddahabia » en cas de perte. Une manière efficace de gérer les situations d’urgence et de garantir la sécurité des transactions financière

Lancement du Service Premium « Eddahabia » par Algérie Poste

Algérie Poste inaugure une ère de services améliorés en dévoilant son tout nouveau service premium, « Edahabia service premium ». Cette annonce, faite via un communiqué officiel, représente une avancée significative dans l’obtention de la carte « Eddahabia », visant à offrir une expérience exceptionnelle aux clients.

Ce service révolutionnaire se distingue par son objectif de simplifier et d’accélérer le processus d’émission de la carte « Eddahabia ». Ce qui le rend unique, c’est la mise en place d’une livraison à domicile ultrarapide assurée par le service EMS d’Algérie Poste. Les clients auront ainsi la possibilité de recevoir leur carte « Eddahabia » dans des délais records, tout en bénéficiant d’un niveau de qualité de service optimal.

Pour profiter de cette avancée, il suffit aux utilisateurs de télécharger l’application ECCP et de demander l’offre premium. En remplissant les informations nécessaires, telles que le numéro de compte et l’adresse de livraison, ils peuvent ensuite commander leur carte « Eddahabia ».

Cette initiative innovante transforme l’expérience des clients d’Algérie Poste en leur offrant une méthode rapide et pratique pour recevoir leur carte « Eddahabia » directement à domicile, grâce au service EMS Champion Post Algeria. Une avancée qui redéfinit les normes de commodité dans l’obtention des cartes bancaires en Algérie.