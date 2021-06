Comment réaliser le référencement de son site web ?

Pour réaliser le référencement de son site web, il est nécessaire de mettre en place une multitude de pratiques digitales organiques. C’est cela que les spécialistes appellent du référencement naturel.

En règle générale, il s’agit d’une besogne de longue haleine qui garantit à une entreprise un bon positionnement dans le SERP des moteurs de recherche tels que Google, Bing, etc. Si vous souhaitez savoir, à l’instar de bon nombre d’entrepreneurs web, ce en quoi consistent les bonnes pratiques SEO, vous êtes certainement au bon endroit.

Pourquoi faire du référencement naturel ou SEO ?

Faire du référencement naturel ou SEO n’a qu’un seul but : mieux se positionner dans le Search Engine Result Page (SERP) de Google, Qwant, Bing, etc. La position tant recherchée par les agences de référencement SEO telles que l’agence seo id agency pour leurs clients est la première place de la première page de Google. A défaut, ils visent le rang des 10 premiers sites de la première page.

D’autres web-entrepreneurs plus ambitieux n’ont d’autres yeux que pour la position Zéro de Google, un emplacement tant convoité qui les fait énormément dépenser. Bien entendu, avant d’en arriver là, Google et les autres moteurs de recherche passeront votre site au peigne fin, l’évalueront et jugeront de sa conformité aux normes SEO définies.

Le positionnement du site dépendra également et surtout de la pertinence des contenus publiés, qu’il s’agisse de textes, d’images, de vidéos, etc. Ce qui fait enfin plaisir à Google, c’est la régularité d’un site en ce qui concerne la publication de contenus, son ergonomie et sa conformité à l’affichage sur mobile.

Produire des contenus uniques et de grande valeur qui sont cités par les grands médias

Du contenu, encore du contenu et toujours du contenu ! C’est le premier facteur, sinon le premier langage que comprennent les robots de Google. Cela étant, si vous en faites votre leit motiv, le ranking de votre site connaîtra une poussée extraordinaire.

Bien évidemment, vous devez faire l’effort de produire des contenus web authentiques. Google déteste les contenus plagiés et le montre de fort belle manière aux sites récidivistes. En effet, la sensation qui s’en suit généralement, c’est un déclassement systématique. Pour éviter de telles déconvenues, vous pouvez faire appel à cette plateforme de netlinking spécialisée dans la production de contenus optimisés entre autres.

Si, en revanche, vos contenus font sensation, d’autres professionnels, spécialistes de votre domaine d’activités, vous citeront comme référence. Lorsque votre site se fait citer par un grand journal comme « Le monde », « Le Figaro », « Le New York Times », etc., son trafic augmentera à coup sûr.

Une chose est certaine, plus vous aurez de liens (backlinks) provenant de sites de grande notoriété et pointant vers votre site, plus vous aurez de popularité et mieux vous serez positionné dans le SERP dans de Google.

Enfin, sur le long terme, le contenu de qualité et bien référencé suppose :

La recherche et le choix de mots-clés pertinents ;

; Une bonne structure des articles ;

Le respect des règles en matière de propositions de titres, de méta-titres, de méta-descriptions, d’images, etc.

Améliorer l’ergonomie de son site internet

L’ergonomie d’un site est un facteur majeur contribuant à son bon ranking (classement dans les moteurs de recherche.) Les spécialistes le désignent sous le vocable d’UX ou expérience utilisateur. Aujourd’hui, il existe une multitude d’outils en ligne qui peuvent vous aider à contrôler l’ergonomie de votre site.

Concrètement, après analyse de votre site, si vos pages mettent, par exemple, trop de temps (30 secondes +) à charger, cela signifie que l’UX du site laisse à désirer. L’idéal serait de disposer d’une équipe interne qui veille au grain pour éliminer du site les éléments qui le ralentissent et les facteurs bloquants (liens cassés, mauvaise redirection, etc.)

Vous pouvez aussi bien faire recours à une agence qui saura optimiser cet aspect de votre site avec le plus grand soin. En fin de compte, cela rendra le chargement de votre site un peu plus rapide et constitue un facteur qui améliore la capacité de rétention des visiteurs.

Optimiser son site pour l’affichage sur les supports mobiles

Google reste à ce jour ferme en ce qui concerne les pages qui ne prennent pas des mesures UX pour se conformer au mobile-friendly label. D’ailleurs, il existe une forme d’indexation spécialement prévue pour les supports mobiles. Cela s’appelle du mobile first indexing.

Si vous ne vous conformez pas à ces normes, votre site se verra réduire ses points en matière de ranking. Votre équipe ou l’agence de référencement qui vous accompagne devra disposer d’outils d’analyse pour tester l’optimisation du site pour mobile et améliorer ce qui devra l’être.