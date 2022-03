Comment organiser une soirée de jeu virtuelle

Une soirée de jeux doit habituellement regrouper des personnes autour d’une table, par exemple, pour jouer à des jeux de cartes ou autres. Cependant, avec la crise sanitaire, ces rassemblements sont devenus quasi impossibles, d’où la naissance de l’idée de soirée de jeux virtuelle.

En effet, vous pourrez toujours jouer avec vos meilleurs amis et passer les meilleurs moments en jouant en ligne. Pour ce faire, il vous faut une bonne organisation, des idées de soirées et des astuces. Comment organiser votre soirée de jeu virtuelle est le thème de cet article. Sans plus attendre lisez-le jusqu’au bout et profitez de nos meilleures idées pour profiter de votre soirée.

Préparer la liste des joueurs et la bonne plateforme

La crise sanitaire nous a poussé à trouver des alternatives pour continuer à s’amuser, à communiquer et à travailler voire même jouer ou célébrer une fête avec ses proches ou ses meilleurs amis. De nos jours, cela est devenu possible grâce à la multitude de plateformes de vidéo-conférence.

Pour commencer, il faut connaitre le nombre de personnes à inviter ainsi que le type de jeu que vous désiriez tous jouer. Faites en sorte de ne pas trop encombrer votre séance de meeting, sinon cela risquera de devenir une mauvaise expérience. Le nombre de personnes dépend également de la plateforme de vidéo-conférence. Autrement dit, ces plateformes sont parfois limitées en termes de personnes et de temps, notamment skype, zoom et Google Meet.

Choisissez le bon moment pour jouer

Une fois que vous avez tous décidé de la plateforme et du nombre de personnes pour réaliser votre soirée, choisissez un moment de la journée et une heure fixe pour jouer, à la convenance de tout le monde. Une mauvaise planification peut entrainer une absence de certains membres de votre soirée de jeu virtuelle.

Opter pour le jeu qui peut ravir tout le monde

Il est important de savoir que certains jeux peuvent être joués en équipe, il suffit qu’une seule personne les possède. Le propriétaire peut les partager, en revanche d’autres jeux se veulent d’être achetés par toute l’équipe. Faites en sorte de définir au préalable le jeu et sa disponibilité chez les autres joueurs. Une fois que c’est fait, effectuez le partage. Par ailleurs, il existe pour vous une variété de thèmes de jeux, notamment les jeux de cartes, de société de table et plein d’autres encore. Jouez sur votre smart TV en utilisant Samsung TV VPN par CyberGhost.

Les jeux de carte en ligne

Certains jeux de cartes sont disponibles gratuitement sur Android et IOS, comme UNO. Il vous suffit simplement, de créer une salle privée et vous invitez vos amis via Facebook. Les jeux sont très variés, certains vous donneront la possibilité de faire des duels. Quel que soit le jeu que vous allez choisir, faites des défis et amusez-vous.

Se faire une partie de jeux vidéo multi-joueurs

Ces jeux sont gratuits et à la disponibilité de tout le monde, vous avez par exemple : PUBG et fortnite. Les jeux de concurrence peuvent rendre votre soirée très amusante. Grâce à leur option multi-joueurs, vous pouvez jouer et communiquer entre vous. En effet, si vous ne savez pas par où commencer, ces jeux sont pour vous.

Le partage d’écran

C’est possible sur vos téléphones ainsi que sur vos ordinateurs, mais il est plus facile et pratique quand le partage se fait via un ordinateur. En effet, le partage d’écran sur ordinateur vous garantit plus d’options pour une meilleure expérience de jeu. Une fois que tous les invités sont bien installés, vous pourrez entamer le jeu.

Ne trouvez plus d’excuses, vous pouvez maintenant voir vos meilleurs amis et passer du temps avec eux. La vidéo-conférence vous assure une présence à la fois virtuelle et physique, pour communiquer et vous amuser entre vous. Afin de réussir une soirée de jeu virtuelle, la question d’organisation et de planification doit prendre les devants. Il est primordial que tout le monde dispose d’une bonne connexion internet, afin de profiter au maximum de votre soirée entre amis. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs conseils pour réussir votre soirée de jeu virtuelle, que vous soyez confinés ou simplement loin de vos amis.