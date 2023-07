Comment obtenir la nationalité Turque par investissement immobilier?

Le programme de nationalité turque par investissement permet aux étrangers d’obtenir la nationalité turque par investissement. Bien que l’option la plus populaire soit l’achat d’un bien immobilier, il existe d’autres options dans lesquelles investir.

La nationalité turque par investissement immobilier est de plus en plus demandée. Outre les nombreux atouts du pays, l’investissement immobilier en Turquie est rentable. Le marché immobilier dynamique de la Turquie offre de nombreuses opportunités.

Le programme de nationalité turque par investissement est considéré comme l’un des moyens les plus simples et les plus rapides d’obtenir la nationalité turque. En plus d’obtenir la nationalité, les candidats peuvent obtenir un rendement élevé de leurs investissements.

Posséder un immobilier en Turquie est avantageux à de nombreuses fins. Si vous êtes prêt à obtenir la nationalité et à vivre en Turquie, il existe de nombreuses options adaptées à tous les budgets. De plus, si vous êtes prêt à démarrer un investissement à haut rendement, les immobiliers turcs le proposent également.

Regardons comment obtenir et combien cela coûte-t-il d’obtenir la nationalité turque.

Comment obtenir la nationalité Turque par investissement?

La réponse la plus simple et la plus courte est que l’achat de biens immobiliers d’une valeur supérieure à 400.000 USD est suffisant pour demander la nationalité turque. Mais si vous cherchez des détails, il y a plus d’options disponibles.

La première option et la plus avantageuse est l’achat immobilier. La nationalité turque par investissement immobilier reçoit chaque année des milliers de demandes de la part des candidats. Cela permet non seulement aux étrangers d’obtenir la citoyenneté turque, mais crée également une opportunité parfaite pour un investissement rentable.

Selon la règle du programme, l’investissement doit être conservé pendant au moins 3 ans. Pendant cette période, votre investissement vous procurera un rendement élevé. Ainsi, vous aurez une situation gagnant-gagnant pour obtenir la nationalité turque et un profit élevé en même temps.

Pour obtenir la nationalité turque grâce à un investissement immobilier, vous devez d’abord trouver des immobiliers adaptés à la citoyenneté. Mais le type d’immobilier peut être n’importe lequel. Vous pouvez acheter des villas, appartements ou immobiliers commerciaux.

De plus, le montant déterminé pour la nationalité turque par investissement immobilier n’a pas besoin d’être rempli avec un seul immobilier. Vous pouvez acheter plusieurs immobiliers pour atteindre une valeur totale de 400.000 USD.

Le processus de nationalité turque par investissement commence par l’achat d’un immobilier et se termine par la demande de nationalité. Les procédures formelles formant le processus de nationalité ne sont pas difficiles à gérer. Mais cela peut être compliqué, surtout si vous ne parlez pas turc.

L’ensemble du processus de nationalité turque par l’investissement immobilier ne dépasse généralement pas 6 mois. Votre candidature sera conclue dans un délai de 2 à 6 mois. La période dépend principalement du nombre de membres de la famille des demandeurs et de documents.

Si vous êtes prêt à jeter un œil à d’autres options d’investissement, il y en a plus. Les autres options pour la nationalité turque par investissement sont:

Vous pouvez déposer 500.000 USD en espèces dans des banques turques.*

Vous pouvez acheter pour 500.000 USD d’obligations d’État.*

Vous pouvez acheter des actions d’une valeur de 500.000 USD dans des REIT ou des VCT turcs.*

Vous pouvez investir 500.000 USD dans des immobilisations.*

Vous pouvez embaucher 50 employés citoyens turcs dans votre entreprise.

*Vous devez conserver ces investissements au moins pendant trois ans.

Pourquoi choisir l’investissement immobilier pour la nationalité Turque?

Vous devriez choisir la nationalité turque par investissement immobilier en raison de la courte durée du processus et des avantages de l’investissement. Posséder un immobilier en Turquie est avantageux, même sans demander la nationalité turque. Vous aurez l’opportunité d’être propriétaire d’une maison ou un investissement au centre de l’attention au point de rencontre de l’Europe et de l’Asie.

De plus, les autres avantages de la nationalité turque incluent le voyage dans plus de 100 pays sans avoir besoin de visa. De plus, après avoir obtenu votre nationalité, vous n’aurez pas à rester en Turquie. Il n’y a aucune obligation de durée de séjour minimum pour rester citoyen turc.

Pour la nationalité turque par investissement, 2023 devient une année dynamique. Les demandes des investisseurs de divers pays sont nombreuses. Alors que la principale demande vient des pays du Golfe et des pays d’Europe de l’Est, la Turquie est demandée par tous.

De belles villes comme Antalya, Istanbul et Mugla deviennent des destinations de choix pour les investissements. Les investisseurs de l’Est voient la Turquie comme une porte ouverte sur l’Europe. Les investisseurs occidentaux voient la Turquie comme un bon point de départ pour investir à l’Est.

La Turquie est considérée comme une plaque tournante mondiale. La Turquie compte de nombreuses villes qui deviennent des sièges régionaux pour des entreprises internationales. Par exemple, Bursa. La ville de Bursa abrite les installations de production de nombreuses entreprises du monde entier. Comme il s’agit d’une ville industrielle en développement, il existe également de nombreuses options d’investissement dans l’immobilier.

L’emplacement important et les installations développées rendent la Turquie très facilement accessible. Comme c’est le point de rencontre de diverses zones géographiques, la demande est croissante. L’une des principales industries économiques de la Turquie est le tourisme. Il existe de nombreuses stations touristiques telles qu’Alanya, Manavgat, Bodrum, Fethiye et Belek. Ces domaines sont également mis en avant chez les étrangers.

Comment obtenir plus facilement la nationalité Turque par investissement?

Pour faciliter le processus, vous devriez travailler avec une agence à guichet unique.

Antalya Homes fournit un guide détaillé à chaque étape de la nationalité turque par investissement immobilier. Du choix de l’immobilier idéal pour vous à la demande de nationalité, l’équipe professionnelle d’Antalya Homes vous assiste.

