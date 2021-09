Comment modifier son abonnement Canal+ ?

Canal+ est une chaîne de télévision privée française qui offre à ses abonnés de nombreuses formules d’abonnements appelées bouquets. Si pour une raison ou une autre vous décidez de changer votre bouquet d’abonnement, voici comment procéder.

Pourquoi changer son abonnement Canal+ ?

Le changement de son abonnement Canal+ peut être motivé par de nombreuses raisons personnelles. Au nombre de celles-ci se trouvent en premier lieu des raisons économiques. Si votre bouquet actuel vous revient trop cher, vous pouvez opter pour un autre qui est plus à votre portée. Ensuite, le changement de bouquet peut être motivé par le besoin d’accéder à de nouvelles chaînes qui ne sont pas dans votre bouquet en cours.

Aussi, votre abonnement peut être modifié tout simplement pour mieux correspondre à votre profil de cinéphile. En effet, avec les nombreuses chaînes disponibles sur les bouquets Canal+, il est remarqué que dans chaque ménage, moins de la moitié de ces chaînes sont regardées. Votre changement d’abonnement peut donc être effectué pour mieux s’adapter à vos habitudes. Si vous ne parvenez pas à prendre cette décision sans une assistance, vous pouvez contacter le Service Client Canal Plus qui se fera un plaisir de vous donner des conseils dans ce sens.

Attendre la fin de votre abonnement en cours

Pour modifier votre abonnement Canal+, vous pouvez simplement attendre que votre abonnement en cours expire et changer de formule pour le réabonnement. C’est très simple. Une fois votre abonnement expiré, vous procédez comme d’habitude par une de ces procédures :

Vous rendre dans une agence de réabonnement pour renouveler votre abonnement avec la nouvelle formule.

pour renouveler votre abonnement avec la nouvelle formule. Effectuer le paiement mobile de votre abonnement en changeant le code de votre bouquet.

Modifier la formule en renouvelant votre abonnement sur le site internet.

Quelle que soit la méthode que vous avez l’habitude d’utiliser, elle est valable pour le renouvellement de votre abonnement et la modification de votre formule d’abonnement. Si vous n’avez pas la patience d’attendre que votre abonnement en cours expire, vous pouvez procéder de la manière suivante.

Résilier l’abonnement en cours

La seconde option pour modifier votre abonnement en cours est de le résilier volontairement et de souscrire à un nouvel abonnement avec la formule de votre choix. Pour ce faire, vous pouvez aller dans une agence Canal+ pour faire la demande ou vous pouvez la faire directement sur le site internet de Canal+.

Dans le premier cas, vous n’aurez rien à faire vous-même. L’agent qui vous recevra se chargera de vous indiquer la procédure et de vous aider à la réaliser. Dans le second cas, il est important de savoir que la résiliation de votre abonnement en cours dépendra du type d’abonnement que vous avez effectué. Il est possible que vous ayez besoin de l’aide d’un professionnel pour vous accompagner dans cette entreprise.

Le service à la clientèle de Canal+ pourra vous y aider. Si vous avez du mal à le contacter, rendez-vous sur Les services clients. Vous y trouverez un grand nombre de services à la clientèle de différentes entreprises.