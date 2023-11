Comment les médias sociaux changent le Tourisme

Aujourd’hui, nous allons parler de ce qui a changé à jamais nos idées sur les voyages – les médias sociaux. Que vous les aimiez ou que vous les détestiez, il est indéniable que les médias sociaux ont eu un impact significatif sur l’industrie du Tourisme. Dans cet article, nous examinerons à quel point les médias sociaux ont changé nos voyages, pour le meilleur et pour le pire.

Comment les médias sociaux affectent le Tourisme

Commençons par l’évidence: les médias sociaux ont rendu la planification de voyage plus facile que jamais. De la recherche de destinations et d’attractions à la réservation de billets d’avion et d’hébergement, tout cela peut maintenant être fait dans le confort de votre maison (ou de votre Smartphone). Grâce à une recherche rapide sur Instagram, nous pouvons trouver des photos et des recommandations de compagnons de voyage qui ont visité des endroits qui nous intéressent.

Et sur des plateformes comme TripAdvisor, nous pouvons lire les commentaires de milliers d’autres voyageurs pour nous aider à prendre une décision éclairée sur l’endroit où séjourner, les choses à faire et où manger. Ici vous pouvez trouver même des informations sur casino en ligne, sans parler d’autres lieux de loisirs.

Mais les médias sociaux ont également changé notre façon de voyager. Maintenant, il ne suffit pas de voir un monument célèbre ou de visiter un lieu populaire – nous devons maintenant prendre une photo ou une vidéo parfaite pour la partager avec vos amis et vos abonnés. Nous sommes tous à blâmer pour cela – passer des heures à prendre la photo parfaite pour le « gramophone », au lieu de simplement profiter du moment.

Ce besoin de prendre la photo parfaite a également conduit à la montée du « Tourisme Instagram »-le phénomène de voyager dans n’importe quel endroit uniquement pour prendre la photo parfaite pour les médias sociaux. Des lieux tels que le célèbre temple Gate of Paradise à Bali et les pavillons colorés de Burano, en Italie, sont devenus des points chauds pour les touristes Instagram, ce qui a entraîné une surpopulation et, dans certains cas, même des dégâts sur les lieux eux-mêmes.

Mais ce ne sont pas des mauvaises nouvelles – les réseaux sociaux ont également eu un impact positif sur le tourisme dans une certaine mesure. Par exemple, il est devenu plus facile que jamais de communiquer avec les habitants et de connaître la destination d’un point de vue plus authentique. Des plates-formes telles qu’Airbnb et Couchsurfing permettent aux voyageurs de rester chez les habitants, tandis que les applications Meetup et Eatwith relient les voyageurs aux habitants prêts à leur montrer la ville ou à préparer un repas traditionnel.

Les médias sociaux ont également donné à la plate-forme de petites destinations et d’attractions peu connues qui, autrement, n’auraient peut-être pas attiré autant d’attention. Une belle cascade dans un coin reculé du monde pourrait maintenant devenir virale sur Instagram, attirant l’attention (et les dollars de voyage) sur un endroit qui aurait pu passer inaperçu dans le passé.

Avantages et inconvénients de l’impact des médias sociaux sur le Tourisme

Dans l’ensemble, l’impact des médias sociaux sur le Tourisme a été à la fois positif et négatif. Bien qu’ils soient devenus plus faciles que jamais à planifier et à faire des voyages, ils ont également conduit à la surpopulation, au tourisme excessif et à la volonté de prendre une photo parfaite plutôt que de profiter du moment. Que pouvons-nous faire pour que les médias sociaux aient un impact positif sur l’industrie du Tourisme?

Premièrement, nous pouvons être attentifs à l’utilisation des médias sociaux lorsque nous voyageons. Malgré la tentation de passer tout notre temps à chercher la photo parfaite, nous devons également prendre le temps de mettre le téléphone de côté et de profiter vraiment de l’endroit que nous visitons. Nous devons également respecter les lieux que nous visitons sans les endommager ni les submerger à la recherche de la photo parfaite.

Deuxièmement, nous pouvons utiliser les médias sociaux pour promouvoir le Tourisme durable. Nous pouvons partager des photos et des recommandations sur des lieux et des attractions peu connus, et encourager nos abonnés à voyager de manière responsable et à soutenir les entreprises locales. Nous pouvons également utiliser nos plates-formes pour promouvoir des politiques et des initiatives favorisant le Tourisme durable, telles que la limitation du nombre de touristes autorisés dans certains endroits ou la Promotion d’options de voyage respectueuses de l’environnement.

En conclusion, les médias sociaux ont eu un impact significatif sur l’industrie du Tourisme, à la fois positif et négatif. Bien qu’ils soient devenus plus faciles que jamais à planifier et à faire des voyages, ils ont également conduit à la surpopulation, au tourisme excessif et à la volonté de prendre une photo parfaite plutôt que de profiter du moment. Mais si nous utilisons les médias sociaux de manière responsable et promouvons le Tourisme durable, nous pouvons nous assurer que leur impact sur l’industrie du Tourisme reste largement positif.

Photo by Rami Al-zayat on Unsplash