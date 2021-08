Comment le Covid-19 affecte le système nerveux ? Un spécialiste répond

Si l’infection au coronavirus est connue pour son impact direct sur l’appareil respiratoire causant des dommages parfois irréversibles, voire fatals, l’on évoque déjà de plusieurs autres atteintes, notamment neurologiques, encore plus graves.

Selon le docteur Saïd Djamel, spécialiste en neurologie à l’établissement public hospitalier frères Boukhchem à Oued Athmania dans la wilaya de Mila, le coronavirus impacte effectivement le système nerveux central chez l’humain.

Citant des études menées dans ce sens, le spécialiste affirme, lors de son passage ce dimanche sur les ondes de la Radio locale de Sétif, que le cerveau des patients atteints du coronavirus dans ses différentes souches est impacté.

Dans ce sens, il explique que des symptômes de pertes de certaines fonctions vitales, notamment les sens, sont enregistrés chez des patients même après leur guérison. Cela est dû, selon lui, à la détérioration de certaines zones dans le cerveau du fait de la contamination au Covid-19.

« Le manque d’oxygène provoque des déséquilibres dans le fonctionnement du cerveau »

À ce propos, il ajoute que la fièvre causée par l’infection ainsi que le manque d’oxygène provoquent d’importants déséquilibres dans le fonctionnement du cerveau, ce qui impacte à son tour les principales fonctions de cet organe.

Dans de nombreux cas, continue l’intervenant, « on observe une diminution et un rétrécissement de la matière grise (lieu des opérations mentales et du stockage des informations), dans le cerveau de certains patients atteints du Covid-19 ».

Cela provoque chez les patients Covid-19 « un déséquilibre dans certaines fonctions cognitives, telles que l’oubli, la perte de concentration, la mauvaise prise de conscience, confusion et désordre, même après avoir quitté l’hôpital ».

Dans ce sens, Dr Saïd Djamel explique que « la matière grise est un composant essentiel dans le système nerveux central et constitue le lieu du traitement de l’information ». Tout « déséquilibre au niveau de son volume affecte le fonctionnement des neurones fonctionnement et le processus de communication entre eux », a-t-il encore précisé.

« La perte de l’odorat ou du goût peut être temporaire ou définitive »

Le neurologue explique également que nombreuses complications affectent principalement le système nerveux au niveau du tronc cérébral, qui est responsable des fonctions vitales de base, notamment la régulation du rythme respiratoire, la régulation du rythme cardiaque, en plus du contrôle du niveau de pression artérielle dans les artères.

Ainsi, une contamination au coronavirus provoquant « le manque d’oxygène en quantité suffisante dans le cerveau des patients ou l’incapacité d’en excréter le dioxyde de carbone, provoque de nombreux problèmes qui affectent le système nerveux humain », a-t-il encore expliqué.

Dans le même sillage, il souligne que les neurones (ou cellules nerveuses) « ne sont pas comme les autres cellules, car ils ne se renouvellent pas. Leur endommagement signifie la perte complète ou partielle de leur fonction ». D’ailleurs, la perte de l’odorat ou du goût chez de nombreux cas atteints de coronavirus peut être temporaire ou définitive, compte tenu du degré de dommages subis par chaque patient.