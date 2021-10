Comment l’Algérie a-t-elle sauvé la vie d’un entrepreneur français ?

Malgré les problèmes que l’Algérie rencontrent sur plusieurs niveaux, elle demeure unique, spéciale et séduisante notamment de part les paysages et les cadres époustouflants qu’elle possède tel son désert.

C’est un fait que confirme Pascal Denoël , un entrepreneur français polyvalent. Réunissant des secteurs des deux antipodes : aventurier, écrivain mais aussi patron du groupe Zekat spécialisé dans la mécatronique, l’électronique et l’informatique. Un accident tragique est venu changer la vie de cet homme passionné, en plus d’une dépression et un divorce, la révélation de cet homme aux multiples casquettes était algérienne.

En effet, c’est en 2005 après une convalescence physique et un moral affaibli que Pascal décide d’effectuer un trek dans le Hoggar, le fameux montagneux du sud de l’Algérie. Dans une déclaration au journal Les Echos, l’entrepreneur français raconte « J’étais au fond du trou. Ce contact avec les grands espaces m’a revigoré, m’a fait me sentir pleinement citoyen du monde » . Cette destination lui a ouvert un appétit d’aventurier, c’était d’ailleurs le début de sa quête spirituelle étendue jusqu’au pole nord, l’Amazonie ou même l’Inde.

L’Algérie, à nouveau prête à accueillir les amoureux de l’aventure

Malgré la crise sanitaire du covid-19, le monde respire après la décrue du nombre de cas de contamination l’Algérie a donc permis un allègement dans les mesures préventives permettant d’ouvrir les frontières aériennes.

Cependant, avec la forte demande et le peu de vols proposés, les tarifs proposés pour les vols en destination d’Algérie sont les plus chers. Un constat fait sur le site de l’agence Lidl Voyages. 1802 euros l’aller-retour pour la ligne Paris – Alger, tandis que pour l’autre ligne, à savoir Paris – Oran, le prix est légèrement baissé, estimé à 966 euros l’aller-retour.

Encouragé par la baisse des contaminations, les personnes souhaitant visiter l’Algérie peuvent être découragées par le prix des billets.