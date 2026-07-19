Comment la station de Tala Guilef relance durablement le tourisme de montagne

La station climatique El Arz de Tala Guilef confirme son attractivité deux ans après sa réouverture officielle, qui avait marqué les esprits après une très longue période de fermeture. Ce complexe d’envergure concrétise de manière opérationnelle la stratégie nationale portée par le ministère du Tourisme pour redynamiser les régions alpines algériennes. En combinant modernité et respect des paysages, l’établissement réussit le pari d’allier le développement économique local à la préservation rigoureuse de la biodiversité montagnarde.

Une infrastructure hôtelière moderne et diversifiée au cœur du Djurdjura

Implantée directement au sein des paysages préservés du Parc national du Djurdjura, la station climatique El Arz constitue un véritable pôle d’attraction touristique pour la région. Grâce à une rénovation profonde de ses structures, elle dispose aujourd’hui d’une capacité d’accueil globale de près de 550 lits, ce qui lui permet de recevoir des flux importants de visiteurs nationaux et internationaux dans des conditions de confort optimales.

Pour répondre aux attentes d’une clientèle variée, le pôle se structure autour de trois établissements hôteliers aux concepts distincts et complémentaires :

El Arz Hotel : Entièrement conçu pour accueillir les voyageurs de loisirs, les passionnés de nature et les randonneurs à la recherche d’un point de chute confortable après une journée passée sur les sentiers du massif .

El Arz Cosy Hotel : Cet établissement cible prioritairement les séjours en famille en proposant des aménagements et des espaces de vie conviviaux adaptés aux parents et aux enfants .

El Arz Resort & Conference Center : Il structure l’offre dédiée au tourisme d’affaires (MICE) . Ce segment, en forte croissance, permet d’accueillir des séminaires d’entreprises, des conférences et des activités de cohésion d’équipe (team building) dans un cadre propice à la réflexion et à la détente . Pour ce faire, les clients professionnels accèdent à des infrastructures de réunion modulables et parfaitement équipées, à l’image des salles nommées Gerger et Iguider.

L’un des atouts majeurs de cette infrastructure réside dans son positionnement sur les quatre saisons de l’année. Loin de se limiter à une exploitation saisonnière, le site tire profit de son altitude : durant la période estivale, les citadins y trouvent une fraîcheur naturelle très recherchée pour fuir la canicule des plaines côtières, tandis que l’automne et le printemps dévoilent des paysages changeants propices à la photographie et à la contemplation.

Une offre d’activités diversifiée pour dynamiser les loisirs de plein air

Pour animer le massif et séduire une clientèle adepte de tourisme actif, la station a développé un riche catalogue de disciplines sportives et de loisirs de pleine nature. Ces activités permettent aux visiteurs de découvrir les reliefs du Djurdjura sous différents angles, quel que soit leur niveau physique.

Pendant les mois de douce température, l’offre de loisirs bat son plein :

Randonnée pédestre accompagnée : Des guides locaux encadrent les marcheurs pour leur faire découvrir la faune, la flore et la géologie exceptionnelles du parc national .

VTT et escalade : Les reliefs escarpés offrent des terrains de jeux idéaux pour les cyclistes de montagne et les grimpeurs à la recherche de sensations fortes .

Parcours d’orientation et tir à l’arc : Des activités ludiques particulièrement appréciées par les familles et les groupes d’entreprises lors des séminaires .

Sorties en quad : Des excursions encadrées en véhicule tout-terrain complètent ce large choix estival, permettant de parcourir de plus longues distances à travers les pistes forestières .

À LIRE AUSSI : Développement du tourisme en Algérie : Tebboune exige un plan d’action pour dynamiser le secteur

Lorsque l’hiver arrive, la neige recouvre les sommets et transforme radicalement l’offre de loisirs du massif. Les vacanciers délaissent alors les vélos pour s’adonner aux joies des sports d’hiver traditionnels et alternatifs, notamment le snow hiking (randonnée pédestre sur neige) et les descentes en luge, qui font le bonheur des plus jeunes.

Consciente que la météo de haute montagne peut s’avérer capricieuse, la station a également soigné ses infrastructures intérieures pour offrir des solutions de repli attractives en cas de mauvais temps. Les résidents peuvent ainsi entretenir leur forme physique au sein de la salle de fitness Cedra, dotée d’équipements de musculation et de cardio-training modernes.

La détente se prolonge à travers une offre de restauration soignée : les restaurants Izuran et Tiziri mettent un point d’honneur à valoriser la richesse de la gastronomie locale tout en proposant des classiques de la cuisine internationale.

Écoresponsabilité et durabilité : Les engagements de la direction d’El Arz

La gestion d’une station d’envergure au sein d’une aire protégée impose des devoirs stricts en matière de conservation environnementale. La direction de l’établissement a fait le choix d’intégrer une démarche écoresponsable transversale, touchant aussi bien l’exploitation technique des bâtiments que l’animation touristique.

Farid Zemih, le directeur de la station climatique El Arz, s’est exprimé de manière très claire pour réaffirmer cette orientation stratégique. Le responsable a notamment affirmé : « Le développement du tourisme de montagne ne peut être envisagé sans une démarche responsable. » Cette philosophie se traduit par une volonté constante de minimiser l’empreinte écologique des activités hôtelières sur le milieu montagnard.

Le directeur a également insisté sur la nécessité de bâtir des ponts avec l’écosystème institutionnel et humain de la région. Il a ainsi ajouté : « Notre stratégie s’inscrit pleinement dans cette vision de durabilité, en partenariat avec le Parc national du Djurdjura et les acteurs locaux, afin de promouvoir un tourisme respectueux de l’environnement.»

Sur le terrain, cette politique environnementale se matérialise par des actions concrètes et régulières :

Campagnes de salubrité : Les équipes de la station s’associent fréquemment à des bénévoles et des associations pour mener des opérations de nettoyage et de collecte des déchets sur le massif .

Reforestation active : Le cèdre de l’Atlas étant une espèce emblématique mais fragile du Djurdjura, l’établissement organise d’importantes opérations de plantation . La station affiche un bilan remarquable avec plus de 1 000 cèdres plantés depuis l’année 2025 afin de restaurer les zones forestières dégradées .

Transition énergétique : Le complexe intègre progressivement des solutions techniques basées sur les énergies renouvelables afin de réduire sa dépendance aux énergies fossiles et de limiter ses émissions de gaz à effet de serre .

Retombées socio-économiques et ancrage culturel en Kabylie

Au-delà de l’aspect purement touristique, le renouveau de Tala Guilef agit comme un puissant moteur de croissance économique pour toute la région de la Kabylie. En redonnant vie à ce site emblématique, le projet a permis de générer une dynamique économique inclusive dont bénéficient directement les populations locales.

Depuis sa réouverture officielle, le complexe hôtelier a créé plus de 130 emplois directs, recrutés en grande majorité dans les communes avoisinantes. Cette politique de l’emploi favorise grandement la formation et la valorisation des compétences locales dans les métiers de l’hôtellerie, de la restauration et du guidage sportif. De plus, l’afflux régulier de visiteurs dynamise durablement l’activité commerciale tout autour du site, profitant aux petits commerces, aux transporteurs et aux producteurs agricoles de la région.

À LIRE AUSSI : L’Algérie, future pépite du tourisme ? Le coup de projecteur américain sur 20 destinations clés

Parallèlement, la structure s’est donné pour mission de promouvoir activement le riche patrimoine culturel matériel et immatériel du Djurdjura. Les espaces communs de la station accueillent régulièrement des expositions et des marchés artisanaux mettant en valeur les savoir-faire traditionnels de Kabylie, tels que la poterie, le tissage de tapis, la confection de bijoux en argent ou la récolte de l’huile d’olive. Les menus des restaurants célèbrent également les traditions culinaires locales, offrant aux clients une immersion culturelle complète.

Pour guider ses choix stratégiques et managériaux, l’entreprise hôtelière s’inspire directement du symbole du cèdre, arbre majestueux et résistant qui incarne les valeurs fondamentales de l’établissement. Ces principes clés incluent une éthique professionnelle rigoureuse, une recherche permanente de la durabilité environnementale et le ciblage constant de l’excellence de service. Dans cette optique, l’hôtel place chaque voyageur au centre de ses préoccupations quotidiennes afin de lui garantir un séjour mémorable.

Les enjeux d’une relance stratégique après 30 ans d’absence

L’ouverture de la station El Arz représente un événement hautement symbolique pour le secteur touristique algérien, car elle vient mettre un terme définitif à une très longue période d’inactivité. En effet, le site de Tala Guilef a subi plus de trente ans de fermeture totale et d’abandon avant de pouvoir enfin renaître de ses cendres grâce à un programme d’investissement public d’envergure.

La renaissance actuelle du site répond point par point aux orientations stratégiques fixées par le ministère du Tourisme et de l’Artisanat. L’État algérien exprime une volonté ferme de diversifier l’économie nationale en structurant une offre touristique alternative au traditionnel tourisme balnéaire. Le développement de la filière spécifique du tourisme de montagne, qui s’appuie sur la mise en valeur des massifs préservés du pays, constitue désormais une priorité institutionnelle claire.

Dans cette feuille de route nationale, la station de Tala Guilef ne se contente pas d’être un projet local réussi ; elle s’impose désormais comme un modèle et une référence nationale solide, prouvant qu’il est possible de concilier la réhabilitation d’un patrimoine historique, l’exploitation touristique moderne et le respect des normes écologiques les plus exigeantes.

Un modèle pour l’avenir du tourisme algérien

En réussissant à conjuguer modernité architecturale, hospitalité chaleureuse et respect profond de la nature environnante, la station climatique El Arz de Tala Guilef démontre toute la pertinence des investissements durables dans le secteur des loisirs. Le complexe poursuit avec succès sa mission : positionner l’Algérie comme une destination de choix pour le tourisme de montagne tout au long des quatre saisons, ouvrant ainsi la voie à la valorisation d’autres massifs montagneux à travers le territoire national.