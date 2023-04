Comment garder votre propre technique de trading de cryptomonnaies et ne pas vous préoccuper du FOMO ?

Jusqu’à présent, les cryptomonnaies restent encore très volatiles, ce qui signifie que leur valeur varie beaucoup d’un moment à l’autre. C’est pourquoi les investisseurs ont mis au point un grand nombre de techniques de négociation différentes, qu’ils peuvent également appliquer à différents types de cryptomonnaies. Ces techniques varient également d’un jour sur l’autre. En fonction de la période, il existe une « alt season » qui est la saison des monnaies alternatives.

Connaître la bonne technique pour votre investissement en cryptomonnaies est essentiel pour éviter les pertes.

La plupart du temps, les émotions de l’investisseur sont l’ennemi numéro un de ses techniques d’investissement. La plupart du temps, lorsque les cryptomonnaies connaissent des fluctuations et des baisses, les gens sont paniqués et prennent des décisions nuisibles à leur investissement en cryptomonnaies, ce qui conduit le plus souvent à des pertes. Bien qu’il arrive souvent que les investisseurs prennent le risque d’acheter, de vendre ou de négocier leur investissement en cryptomonnaies et qu’ils en retirent un bénéfice important, dans de telles situations, les experts et les investisseurs utilisent toujours une technique autre que l’évaluation multifactorielle du marché des cryptomonnaies.

Vos émotions peuvent-elles affecter vos investissements ?

Malheureusement, les émotions sont naturelles chez chacun d’entre nous, de sorte que chaque fois qu’une situation se présente à nous, nous y réagissons instantanément. Lorsque nous investissons dans les cryptomonnaies, nos propres émotions peuvent être le plus grand obstacle à surmonter. Face aux mouvements soudains de la valeur des cryptomonnaies, notre première réaction est de paniquer, en nous demandant si nous avons bien fait de prendre le risque. Ce type de situation est connu sous le nom de FOMO (Fear Of Missing Out : la peur de passer à côté de quelque chose). La réaction qui suit peut être l’une des deux suivantes : vendre notre investissement en cryptomonnaies et perdre le bénéfice futur ou acheter trop tard, lorsque la marge bénéficiaire a déjà commencé à se réduire.

Vous pouvez trouver un courtier expérimenté pour vous guider tout au long de votre parcours de trading sur quantumpro360.app. Il peut également vous expliquer comment gérer au mieux vos émotions lorsque vous investissez. Bien que toutes les stratégies ne soient pas forcément efficaces pour l’ensemble des profils d’investisseurs, beaucoup ont affirmé qu’elles permettaient de réduire les pertes si elles étaient mises en œuvre.

D’autres facteurs émotionnels sont la peur, l’incertitude et le doute (Fear, Uncertainty and Doubt : FUD), qui peuvent également affecter fortement la valeur des cryptomonnaies. Ces facteurs ne sont pas basés sur les graphiques techniques des profils des cryptomonnaies, mais plutôt sur les mauvaises nouvelles et les sentiments et humeurs qui sont généralement partagés sur les médias sociaux, provoquant la peur, l’incertitude et le doute chez certains investisseurs, chevronnés ou profanes.

Les investisseurs ne devraient-ils pas tenir compte de leurs émotions pour investir ?

Techniquement, dans toute forme d’investissement, il y a beaucoup d’éléments à prendre en compte, mais les émotions ne devraient représenter qu’un faible pourcentage. Investir dans les cryptomonnaies demande du temps et de la patience, beaucoup de recherches et de stratégie. Pour qu’un investisseur comprenne le marché et investisse dans les cryptomonnaies, il doit se préparer aux fluctuations et à la volatilité des cryptomonnaies. Néanmoins, les bénéfices tirés des cryptomonnaies peuvent résulter d’une heureuse coïncidence, ce qui signifie qu’un investisseur avisé peut rapidement ressembler à un investisseur particulier lambda. C’est pourquoi les nouveaux investisseurs devraient commencer lentement, avec un petit investissement, pour progressivement se construire un état d’esprit et une stratégie.

Que peuvent faire les investisseurs pour aider les particuliers à investir dans les cryptomonnaies ?

En plus de vos stratégies personnelles, votre meilleure chance d’obtenir l’aide des experts du marché des cryptomonnaies est d’utiliser leurs outils. Il s’agit des plateformes avec des outils automatisés et des paramètres configurés pour le marché, basé sur des graphiques. Les réactions émotionnelles d’un investisseur peuvent humainement engendrer des réactions impulsives. Mais la plus sûre des façons de gérer ses investissements est d’utiliser des stratégies méthodiques. En procédant de la sorte, les investisseurs ont également une expérience passive de leur investissement en cryptomonnaies, ce qui signifie que le temps consacré à vérifier les graphiques et les mises à jour est réduit.

Bien que ces outils et plateformes ne puissent pas garantir le profit de vos investissements (les cryptomonnaies restent volatiles), ils peuvent néanmoins éliminer les effets d’un trading émotionnel, qui se transformerait très probablement rapidement en pertes.

Comment ces plateformes peuvent-elles aider les investisseurs ?

Ces plateformes font preuve d’une transparence totale vis-à-vis de leurs investisseurs, puisque le sujet est l’argent et les investissements. Elles travaillent en partenariat avec des experts et des courtiers du monde entier avec des solutions de trading stratégiques et des mises à jour régulières du marché. Ces plateformes disposent également d’un bon service clientèle prêt à vous aider à tout moment de la journée. Autre avantage, elles permettent des opérations de trading pratiques, avec des outils auxquels vous pouvez accéder sur votre téléphone également.