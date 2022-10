Comment gagner de l’argent en quelques clics?

Machines à sous en ligne, Casino en ligne, sites de jeux en ligne… Avec le développement technologique, boosté ces dernières années par la 4G, les méthodes pour gagner de l’argent via internet ne cessent de se multiplier ; que ce soit gratuitement ou avec de l’argent.

À la recherche d’un Jackpot ou à gagner quelques centaines de dollars ; les internautes se dirigent aujourd’hui de plus en plus vers les machines à sous et casino sur Internet. Pourquoi ? La réponse est simple : Ça leur permet de s’amuser et de gagner de l’argent facilement sans se déplacer de chez eux.

Autre avantage : Ça permet également aux internautes de jouer au casino même si ce dernier n’existe ou n’est pas accessible en réel dans leur pays. C’est la magie d’internet !

Quels sont les Machines à Sous qui Payent le Plus en 2022 ?

Selon un classement établi par les experts du site spécialisé Machinesasous.guru ; 10 jeux de casino ont été classés comme machines à sous les plus rentables en 2022, mais nous dans cet article nous vous parlerons du top 3. (Pour le reste du classement, vous le trouverez sur le site de la source).

Comment le Top des machines à sous a été réalisé ? l’étude s’est basée sur 4 critères : Le jackpot maximum à décrocher ; La fréquence de paiement ; Le taux sur paiement de redistribution (RTP) ; La volatilité.

À la tête du classement de 2022, on retrouve THUNDERSTRUCK 2 de Luxury Casino. Avec son Taux RTP de 96,65% et un Jackpot potentiel de 121.500 dollars, la machine à sous s’est pu se démarquer et se hisser à la première place.

En deuxième position, on retrouve MEGA MONEY WHEEL du casino Yukon Gold. Tenez-vous prêts. Le jackpot de cette machine à sous est de 1 million de dollars ! Certes, c’est beaucoup plus que le THUNDERSTRUCK 2, mais le taux RTP est un peu plus bas : 96,17%. En résumé, avec cette machine à sous, vous risquerez plus, pour gagner beaucoup plus.

Enfin, à la troisième place, on retrouve le IMMORTAL ROMANCE du Zodiac Casino, avec un taux de retour RTP de 96,86% et un Jackpot max à gagner de 180.000 dollars.

Pour la suite du classement mais nous n’allons pas vous laisser là. Nous allons vous parler maintenant des meilleures techniques et des astuces pour multiplier son gain avec les machines à sous en ligne.

Machines à sous en ligne, quels sont les meilleures techniques pour gagner facilement ?

« Optimiser son gain« , c’est la première expression que vous devrez retenir. Pourquoi ? Une bonne partie des nouveaux utilisateurs des machines à sous perdent leurs argents dès leurs premières parties alors qu’ils auraient pu les optimiser. Pour éviter de tomber dans cette erreur, il suffit de s’entrainer sur les machines à sous gratuites afin que vous puissiez bien prendre vos repères, mais pas que. D’autres astuces sont à également prendre en considération.

L’autre astuce à souligner en rouge, c’est l’étude des machines à sous. En effet, il est plus qu’important d’analyser les défaites et les victoires des autres joueurs. Cela va vous permettre d’enrichir vos techniques de jeu, mais surtout savoir quand cliquer ou pas sur la « machine ».

On vous rajoute une astuce ? Allons-y. Changez de machine à sous quand vous gagnez ! Sur le classement du site spécialisé basé au Québec, il y a 10 machines à sous en ligne. Quand vous jouez, essayez de « switcher » vers une autre dès que vous gagnez un peu d’argent, sinon vous risquerez de les perdre. En utilisant cette technique, non seulement vous allez multiplier vos gains, mais aussi augmenter votre chance à décrocher le Jackpot sur l’une des machines à sous sur laquelle vous avez joué.

Avant de résumer le tout en quelques points, nous allons vous rajouter une astuce bonus comme son nom l’indique : Jouer avec des Bonus aux machines à sous en ligne. Dans la plupart des casinos en ligne, un bonus est offert aux nouveaux inscrits. Certains offrent quelques centaines de dollars, alors que d’autres bien plus. Profitez-en et essayez de bien gérer votre bonus gratuit afin que vous puissiez le transformer en gains.

En résumé, quels sont les points qu’il faut retenir et les erreurs qu’il faut surtout pas faire ? Ayez le sens du recul et laissez émotions de côté quand vous jouez ; Comportez-vous comme un trader ou un boursier en élaborant une bonne stratégie ; Il ne faut jamais se précipiter ni être impulsif.