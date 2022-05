Comment fonctionnent les différents réseaux de blockchain et quelles sont leurs différences ?

Il existe différents réseaux de blockchains. Le plus connu d’entre eux est le réseau Bitcoin de la blockchain Bitcoin. Le réseau de la blockchain Ethereum est également très connu et très utilisé. Il existe d’autres réseaux importants comme la BNB Chain, la blockchain de l’entreprise Binance. Binance est la première plateforme d’exchange mondiale et il s’agit d’un acteur incontournable du monde de la crypto. De plus, Il y a aussi le réseau de la blockchain Tron qui fait partie des réseaux les plus importants. Tous ces réseaux possèdent des caractéristiques propres et leurs propres tokens. Le type de tokens présents sur le réseau Ethereum sont les ERC20, sur la BNB Chain on trouve des BEP20 et sur la blockchain Tron c’est le TRC20 qui est utilisé. Si vous vous sentez prêt à commencer votre voyage cryptographique, vous pouvez le faire en utilisant une plateforme de trading fiable telle que BitiQ App. Souvenez-vous qu’un bon investisseur est un investisseur informé.

Tout d’abord, qu’est-ce qu’un réseau?

Pour illustrer notre propos, prenons l’exemple d’un token très connue : le USDT. Ce token est présent sur différents réseaux. 1 USDT sur le réseau Tron et 1 USDT sur la blockchain Ethereum ont exactement la même fonction. Il s’agit de tokens de type stablecoin, c’est-à-dire des tokens avec une valeur stable, leur valeur est indexée sur le dollar.

1 USDT sur le réseau Tron ou Ethereum ont la même valeur, cependant, puisqu’ils sont présents sur deux réseaux différents, elles sont incompatibles. Il n’est pas possible d’envoyer un stock d’USDT présent sur Tron directement sur le réseau Ethereum. Les réseaux ne sont pas interopérables. Si vous souhaitez faire passer des actifs d’un réseau à un autre, vous devez utiliser des réseaux qui soient compatibles.

Pourquoi est-ce qu’il y a différents types de réseaux?

Voici pourquoi il existe différents types de réseaux : depuis l’invention de la première blockchain, la blockchain Bitcoin, différents réseaux se sont développés avec le temps. Ces différents réseaux ont des caractéristiques et des objectifs différents. Il y a par exemple la blockchain Bitcoin mais aussi Ethereum, BNB, Cardano, Solana et d’autres. Ces blockchains ont leurs propres réseaux et leurs propres cryptomonnaies. Bitcoin est un réseau et sa crypto monnaie porte le même nom : bitcoin. De la même manière Ethereum est un réseau et sa cryptomonnaie est l’Ether. Ces deux réseaux sont très différents et ne sont pas interopérables.

Il y a également la BNB chain (anciennement Binance Smart Chain) et sa crypto monnaie le BNB. Autre réseau, Cardano a pour cryptomonnaie l’ADA. On peut citer aussi le réseau Solana et sa crypto monnaie, le SOL. Le bitcoin, l’Ether, le BNB, l’ADA et le SOL sont des crypto-monnaies dites « natives ». Elles sont à la base du fonctionnement des différents réseaux. Elles permettent aux différentes blockchains de fonctionner.

Tous ces réseaux ne sont pas interopérables les uns avec les autres. Si vous souhaitez échanger, acheter ou vendre des Ether, vous devrez utiliser la blockchain Ethereum. Même chose pour les autres cryptomonnaies avec leurs réseaux respectifs. La plupart des projets les plus importants dans le monde de la blockchain ont leur propre réseau.

Certains projets crypto sont hébergé sur des réseaux qui ne leur appartiennent pas

Cependant, il existe de nombreux projets crypto qui n’ont pas leur propre réseau. On appelle les monnaies qui n’ont pas leur propre réseau des « tokens », ils diffèrent donc des « cryptomonnaies ». Voici deux exemples : SHIBA INU et Axie Infinity (AXS) qui sont sur le réseau Ethereum. D’autres projets utilisent plusieurs blockchains pour émettre des tokens comme c’est le cas de l’USDT qui a des tokens de plusieurs types compatibles avec différentes blockchains. Ces tokens conservent bien-sûr la même valeur sur ces différents réseaux.

La création d’une nouvelle blockchain requiert beaucoup d’argent et de travail. Il est donc beaucoup plus simple pour un grand nombre de projets d’utiliser les réseaux déjà créés par d’autres et qui ont fait leurs preuves. Le réseau de la blockchain Ethereum est de loin celui qui est le plus utilisé par différentes Applications décentralisées, appelées DApps. Consultez ce très bon article du Journal Du Net pour mieux comprendre le fonctionnement des DApps. Ces dernières utilisent des smart contracts (contrats intelligents) pour définir le fonctionnement de leurs tokens : par exemple le nombre de tokens en circulation, leur distribution, ou la manière dont ils pourront être utilisés.

Ethereum étant le réseau le plus ancien, beaucoup de projets importants s’y sont installés et leurs tokens y sont présents. Ce type de tokens sont appelés les ERC20. La plupart des stablecoins sont des ERC20, par exemple l’USDT mais aussi l’USDC, ou le DAI.

Mais la technologie blockchain est en pleine ébullition et d’autres systèmes comme TRON, Solana ou BNB Chain se sont développés. Ces blockchains concurrentes ont également permis à des tokens de se développer. De plus en plus de projets ont commencé à se développer sur des blockchains alternatives qui proposent souvent des frais de transactions inférieurs par rapport à Ethereum qui est un réseau extrêmement congestionné en raison de son grand succès.

C’est le cas par exemple de USDT, la stablecoin la plus utilisée dans le monde entier. Ce token était au départ présent uniquement sur Ethereum, mais ensuite, ses créateurs ont développé des tokens compatibles avec d’autres blockchains.

Les différents types de tokens

TRON et la BNB Chain sont beaucoup moins coûteuses que Ethereum lorsqu’il s’agit de réaliser une transaction, cependant elles sont beaucoup plus centralisées. Et souvenez-vous : les différents USDT ne sont pas compatibles les uns avec les autres lorsqu’ils sont sur différents réseaux. Si vous souhaitez envoyer des USDT d’un wallet à un autre, vous ne pourrez pas envoyer un USDT de type ERC20 sur une autre blockchain. Les USDT sur TRON seront de type TRC20, sur la BNB Chain ils seront de type BEP20. Tous ces tokens ne sont pas compatibles.