Comment éviter les arnaques liées aux applications de paiement mobile ?

En cette ère dédiée au numérique et au digital, les téléphones portables font partie de nos biens les plus précieux. Étant donné qu’ils nous permettent d’accéder à certaines des informations les plus privées de notre vie (messagerie électronique, compte bancaire, etc.), on ne peut tout simplement plus se passer d’eux. Cependant, conscients de l’enjeu de la vie numérique, les fraudeurs ne cessent de mettre sur pied des escroqueries de toute sorte. Ainsi, la vie numérique se retrouve de plus en plus menacée par les arnaques qui visent à tromper les utilisateurs. Face à cette insécurité numérique, il est indispensable de se tenir informé pour éviter de tomber dans le piège des arnaques. Découvrez dans cet article comment repérer et lutter contre les arnaques liées aux applications de paiement mobiles !

À quoi peut-on reconnaître une escroquerie ?

Pour ne pas devenir la victime d’une escroquerie, il faut être attentif à ce qu’on vous demande de faire. En règle générale, les arnaques obéissent toutes à une même méthode et visent des objectifs communs. Les arnaqueurs jouent sur les émotions de la cible et tentent d’instaurer une relation de confiance. Quelques-unes des motivations émotionnelles d’une escroquerie sont :

l’empathie (des arnaques peuvent venir sous forme de cause sociale ou d’organisation caritative, etc.) ;

l’urgence ou les menaces (ces escroqueries incitent la cible à agir plus rapidement au risque de subir des conséquences) ;

les grandes promesses (ce sont souvent des annonces de cadeaux qui vous poussent à faire une action en échange d’une récompense), etc.

L’idée derrière chaque escroquerie est de vous inciter à donner suite à une demande. Généralement, il est question :

d’effectuer un paiement ;

de télécharger un fichier ou un logiciel (souvent des antivirus) ;

de communiquer ses coordonnées (numéro de sécurité sociale, compte bancaire, etc.) ;

de se rendre à une adresse web via un lien (pour avoir des détails ou se connecter à un compte), etc.

Faites donc attention pendant vos achats en ligne, même si la méfiance ne garantit pas toujours la sûreté. Pour sécuriser vos identifiants, vos informations de connexion et votre vie privée, consultez ce lien pour télécharger VPN pour Chrome. Ce service utilise un chiffrement VPN qui garantit l’anonymat de vos données à telle enseigne qu’il est impossible de remonter à vous en traçant votre adresse IP. Néanmoins, si un VPN est le meilleur moyen de masquer vos informations et d’éviter les arnaques, il existe plusieurs astuces tout aussi efficaces.

Quelles sont les astuces pour éviter les arnaques en relation aux applications de paiements mobiles ?

Les signes énoncés ci-dessus vont vous permettre de reconnaître les arnaques et de les éviter. Mais vous pouvez aussi prendre des mesures en vue de sécuriser efficacement votre vie privée. Voici quelques conseils !

Tournez-vous uniquement vers des applications officielles pour accéder à des services de paiement en ligne

Pour accéder à vos réseaux sociaux, services bancaires et autres services en ligne, l’idéal est de passer par les applications officielles. Autrement, l’utilisation d’applications tierces pourrait fournir aux escrocs un accès indésirable à vos données. Par ailleurs, au lieu d’utiliser des applications qui englobent tous vos services, adoptez l’application officielle pour chacun de vos services.

Installez une application de blocage d’appels

Les logiciels de blocage d’appels interceptent les appels illégaux et les empêchent d’arriver à votre téléphone. Il peut arriver que ces services fonctionnent mal et mettent des appelants légitimes dans le même panier que les indésirables. Cependant, certaines applications de blocage d’appels vous permettent de définir quels appels peuvent être considérés comme spam.

Choisissez des mots de passe hautement sécurisés pour vos applications

Un mot de passe sécurisé est une suite de caractères aléatoires. Veillez à la composer de symboles, de chiffres, de lettres minuscules et de lettres majuscules. Si vous utilisez une phrase de passe constituée de mots courts et faciles à mémoriser, remplacez certaines lettres par des caractères spéciaux afin d’augmenter le niveau de sécurité.

Protégez vos mots de passe dans un coffre numérique sécurisé en ligne

Avec les réseaux sociaux, les services bancaires en ligne, les cryptomonnaies, les comptes formations, etc., il peut être difficile de garder en tête tous ses mots de passe. Le carnet de notes est une astuce pour les conserver, mais ce n’est pas non plus le moyen le plus sécurisé. Pour protéger tous vos mots de passe et codes PIN, utilisez plutôt un gestionnaire de mots de passe. Ces coffres-forts numériques en ligne chiffrent vos données et les rendent illisibles vis-à-vis des pirates informatiques. Pour ouvrir votre coffre-fort, il suffit d’entrer un code principal. Veillez donc à ce que celui-ci soit extrêmement complexe et puissant pour barrer la route aux personnes malveillantes.