Comment envoyer de l’argent vers l’Algérie

Selon migrants-refugees.va, il y avait environ 10 000 migrants internationaux en Algérie de 2015 à 2019. Ce chiffre a augmenté depuis. La plupart des Algériens se rendent à l’étranger pour travailler et envoyer de l’argent chez eux à leurs proches. Outre l’amélioration de la vie de ceux qui les reçoivent, les envois de fonds sont également un moteur majeur de l’économie algérienne.

Tous les un ou deux mois, les migrants algériens envoient chez eux en moyenne US$200 ou US$300 en utilisant les services de transfert d’argent mentionnés ici. Leurs revenus ne sont que de 15% puisque le reste reste dans leur pays d’accueil. Des millions de familles dépendent de l’argent qu’elles envoient chaque mois pour s’en sortir. Elle peut représenter jusqu’à 60 % des revenus d’un ménage.

Les défis de l’envoi d’argent à l’étranger.

Les transferts d’argent dans le monde sont en plein essor, en grande partie grâce à une économie mondiale intégrée. Western Union, Transferwise et MoneyGram comptent parmi les principales entreprises du secteur des transferts d’argent internationaux, bien que de nombreuses petites entreprises fassent également leur marque. Bien qu’il reste le leader du marché, Western Union fait face à de nombreux défis, notamment une croissance lente et une part de marché en baisse.

Avec des chaînes interminables d’intermédiaires, des formalités administratives et des frais cachés, envoyer de l’argent à l’étranger a toujours été un processus compliqué et coûteux. Au cours des deux dernières années, les développements des technologies de l’information ont permis aux particuliers et même aux petites et moyennes entreprises de bénéficier de services de transfert de fonds étrangers plus rapides, moins chers et à valeur ajoutée. Historiquement, les grandes entreprises, les banques et les gouvernements ont bénéficié de ces avantages grâce à leur accès direct au marché des changes institutionnel, qui négocie 4,8 billions de dollars de transactions chaque jour selon un rapport publié par Reuters en 2016.

Avec les progrès de la technologie, il est facile d’envoyer de l’argent en Algérie depuis n’importe quelle partie du monde. Cependant, on craint toujours que les fraudeurs et les criminels profitent encore du système de transfert pour escroquer des clients sans méfiance.

On assiste à une augmentation alarmante des fraudes aux transferts de fonds, qui touchent aussi bien les institutions financières que les clients, quels que soient leur taille, leur type ou leur emplacement. Étant donné que les incidents sont de plus en plus fréquents et que les circonstances et les méthodes sont similaires, les sociétés de transfert d’argent et les banques continuent de mettre à jour leurs systèmes avec des fonctionnalités antiscam et antivirus, les informations d’identification sont également correctement scannées dans le but de prouver l’identité et de lutter contre la fraude.

Le moyen le moins cher d’envoyer de l’argent vers l’Algérie

La concurrence dans le transfert d’argent en ligne augmente chaque jour. Une entreprise veut savoir ce que l’autre fait mieux et l’améliorer pour attirer plus de clients. Il y a deux choses que les gens recherchent avant de choisir un service de transfert : la vitesse et les frais. Vos proches pourraient avoir besoin d’argent plus rapidement, donc 2 à 3 jours ouvrables ne sont pas une option que vous pouvez prendre. Heureusement, la plupart des services de transfert d’argent sont capables de traiter des transferts plus rapides.

Les frais de transfert varient en fonction du service que vous sélectionnez et du montant que vous souhaitez envoyer en Algérie. Parfois, la devise que vous utilisez et le pays depuis lequel vous envoyez de l’argent peuvent influencer les frais. La meilleure chose à faire avant d’envoyer de l’argent est de comparer les frais des différents services. Cela vous donnera une meilleure idée du service à utiliser.